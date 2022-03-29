Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'in o istatistiği dikkat çekti! Avrupa'da birinci sırada...
Giriş Tarihi: 29.3.2022 10:58 Son Güncelleme: 29.3.2022 11:14

Süper Lig'in o istatistiği dikkat çekti! Avrupa'da birinci sırada...

Süper Lig’in o istatistiği dikkat çekti! Avrupa’da birinci sırada...

Spor Toto Süper Lig, Avrupa’daki ligler içinde oyunun en yavaş oynandığı ve en çok durduğu organizasyon oldu. CIES’in raporuna göre ligimizde maçlar ortalama 1 saat 39 dakika sürüyor. Sabah Spor'un usta yazarlarından Ömer Üründül, İstanbul'da oynayan futbolcular için de çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) Avrupa'daki 30 ligi kapsayan araştırmasına göre Süper Lig oyun süresi ve topun oyunda olduğu zaman konusunda sınıfta kaldı. Rapora göre maçları en uzun süren lig, Süper Lig...

Türkiye'deki karşılaşmalar ortalama 1 saat 39 dakika sürüyor. Yani tam 9 dakika uzuyor... Uzatma konusunda Avrupa'da açık ara zirvede yer alan Süper Lig'de topun oyunda olmadığı süre ise % 19.3 olarak tespit edildi.



FAUL BAŞINA 35 SANİYE

Faullerde duran oyun süresinde de Süper Lig ilk sırada... Buna göre faullerden sonra oyun ortalama 35 saniye duruyor. Hakeme tepkiler, hakemlerin pozisyonu anlatmaya çalışması, VAR (Video Yardımcı Hakem) gibi etkenlerden dolayı bu süre uzarken, faul sayılarında Avrupa'nın orta sıralarında yer almamıza rağmen bu rakama ulaşmamız dikkat çekici başka bir detay.

Süper Lig'de maç başı ortalama 26.9 faul kararı veriliyor. Bu alanda La Liga (27.1) ve Serie A (27.6) gibi liglerin gerisindeyiz.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İSTANBUL'A GELEN FUTBOLCULAR TATİLE GELİYORLAR!

Ben yeri geldikçe gerek gazetemdeki köşemde gerek de TRT'deki programımda bu konuyla ilgili görüşlerimi tekrarlıyorum. Ligimizdeki 1 numaralı sıkıntı fizik-kondisyon. Bunun da en önemli nedeni idmanların yetersiz oluşu. Teknik direktörler diyor ki; aman futbolcular yorgun, onlara fazla yüklenirsek sakatlık meydana gelir. Ve başka bir takım değişik bahaneler üretiyorlar.

Türkiye'ye, bilhassa İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların % 90'ı tatile geliyor. "2 hareket yapsak 1 gol, 1 asist yapsak gazetelerde 7-8 puan alıyoruz. İdmanlar da dişimize göre" diyorlar. Bu şekilde işler yürüyor. Aslında Premier Lig takımlarına benzer idmanlar yapılsa bu kendine bakmayan futbolcular antrenmanları daha yarısında terk ederler. İşte bu nedenlerle Süper Lig en yavaş lig oluyor. Zaten sakatlanmalar ve aşırı yere yatmalar da oyunculara dinlenme fırsatı doğuruyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Son dakika | Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...
Son dakika: Barış masası Türkiye'de kuruluyor! Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de
Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun skandal icraatına tepkiler büyüyor! "Çevreye değil keyfine kullanıyor"
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'in o istatistiği dikkat çekti! Avrupa'da birinci sırada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA