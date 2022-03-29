Süper Lig’in o istatistiği dikkat çekti! Avrupa’da birinci sırada...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) Avrupa'daki 30 ligi kapsayan araştırmasına göre Süper Lig oyun süresi ve topun oyunda olduğu zaman konusunda sınıfta kaldı. Rapora göre maçları en uzun süren lig, Süper Lig...
Türkiye'deki karşılaşmalar ortalama 1 saat 39 dakika sürüyor. Yani tam 9 dakika uzuyor... Uzatma konusunda Avrupa'da açık ara zirvede yer alan Süper Lig'de topun oyunda olmadığı süre ise % 19.3 olarak tespit edildi.
FAUL BAŞINA 35 SANİYE
Faullerde duran oyun süresinde de Süper Lig ilk sırada... Buna göre faullerden sonra oyun ortalama 35 saniye duruyor. Hakeme tepkiler, hakemlerin pozisyonu anlatmaya çalışması, VAR (Video Yardımcı Hakem) gibi etkenlerden dolayı bu süre uzarken, faul sayılarında Avrupa'nın orta sıralarında yer almamıza rağmen bu rakama ulaşmamız dikkat çekici başka bir detay.
Süper Lig'de maç başı ortalama 26.9 faul kararı veriliyor. Bu alanda La Liga (27.1) ve Serie A (27.6) gibi liglerin gerisindeyiz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İSTANBUL'A GELEN FUTBOLCULAR TATİLE GELİYORLAR!
Ben yeri geldikçe gerek gazetemdeki köşemde gerek de TRT'deki programımda bu konuyla ilgili görüşlerimi tekrarlıyorum. Ligimizdeki 1 numaralı sıkıntı fizik-kondisyon. Bunun da en önemli nedeni idmanların yetersiz oluşu. Teknik direktörler diyor ki; aman futbolcular yorgun, onlara fazla yüklenirsek sakatlık meydana gelir. Ve başka bir takım değişik bahaneler üretiyorlar.
Türkiye'ye, bilhassa İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların % 90'ı tatile geliyor. "2 hareket yapsak 1 gol, 1 asist yapsak gazetelerde 7-8 puan alıyoruz. İdmanlar da dişimize göre" diyorlar. Bu şekilde işler yürüyor. Aslında Premier Lig takımlarına benzer idmanlar yapılsa bu kendine bakmayan futbolcular antrenmanları daha yarısında terk ederler. İşte bu nedenlerle Süper Lig en yavaş lig oluyor. Zaten sakatlanmalar ve aşırı yere yatmalar da oyunculara dinlenme fırsatı doğuruyor.