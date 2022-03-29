Süper Lig’in o istatistiği dikkat çekti! Avrupa’da birinci sırada...

Süper Lig'de maç başı ortalama 26.9 faul kararı veriliyor. Bu alanda La Liga (27.1) ve Serie A (27.6) gibi liglerin gerisindeyiz.



ÖMER ÜRÜNDÜL: İSTANBUL'A GELEN FUTBOLCULAR TATİLE GELİYORLAR!

Ben yeri geldikçe gerek gazetemdeki köşemde gerek de TRT'deki programımda bu konuyla ilgili görüşlerimi tekrarlıyorum. Ligimizdeki 1 numaralı sıkıntı fizik-kondisyon. Bunun da en önemli nedeni idmanların yetersiz oluşu. Teknik direktörler diyor ki; aman futbolcular yorgun, onlara fazla yüklenirsek sakatlık meydana gelir. Ve başka bir takım değişik bahaneler üretiyorlar.