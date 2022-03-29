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Giriş Tarihi: 29.3.2022 23:55 Son Güncelleme: 29.3.2022 23:55

Türkiye'yi eleyen Portekiz, Kuzey Makedonya'ya şans tanımadı! Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda...

Türkiye’yi eleyen Portekiz, Kuzey Makedonya’ya şans tanımadı! Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası’nda...

Avrupa futbolunun en önemli takımlarından birisi olan Portekiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa play-off turunda, önce Türkiye'yi, daha sonra Kuzey Makedonya'yı eleyerek Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na, play-off turunda Türkiye ve Kuzey Makedonya'yı eleyen Portekiz, katılma hakkı kazandı.

Play-off turunda İtalya'yı eleyerek Portekiz'in karşısına çıkan Kuzey Makedonya, büyük bir sürprize imza atmıştı. Ancak Kuzey Makedonya'nın rüyası Portekiz maçına kadar sürdü.

Portekiz'in Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendiği maçtaki goller, 32. ve 65. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.

Galler ise İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak. Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

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Türkiye'yi eleyen Portekiz, Kuzey Makedonya'ya şans tanımadı! Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda...
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