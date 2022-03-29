Türkiye’yi eleyen Portekiz, Kuzey Makedonya’ya şans tanımadı! Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası’nda...

Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na, play-off turunda Türkiye ve Kuzey Makedonya'yı eleyen Portekiz, katılma hakkı kazandı.
Play-off turunda İtalya'yı eleyerek Portekiz'in karşısına çıkan Kuzey Makedonya, büyük bir sürprize imza atmıştı. Ancak Kuzey Makedonya'nın rüyası Portekiz maçına kadar sürdü.
Portekiz'in Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendiği maçtaki goller, 32. ve 65. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.
Galler ise İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak. Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.