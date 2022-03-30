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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Boşuna gelmeyin yanıtımız hayır

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Boşuna gelmeyin yanıtımız hayır

Portekizli hoca, daha önce Porto ve F.Bahçe’de birlikte çalıştığı Brezilyalı’yı Corinthians’ta da görmek isterken hem futbolcu hem de siyah-beyazlılar transfere olumsuz yaklaştı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Brezilya'nın önde gelen ekiplerinden Corinthians'ta devam eden ve sıkıntılı günler yaşayan Vitor Pereira, gözünü bir kez daha Josef de Souza'ya dikti. Brezilya basınında yer alan haberlerde Pereira'nın geçmişte hem Porto hem de Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Josef'i kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Daha önce Çin'de görev alırken yine Sambacı'yı transfer etmek isteyen Pereira bunu gerçekleştirememişti. Şimdi ise Corinthians'ın sezon sonu 33 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Ancak ne Josef'in ne de Beşiktaş'ın buna "Evet" deme ihtimali yok. Hatta Portekizli hocaya, "Boşuna gelmeyin, yanıtımız hayır" mesajı bile yollandı.

SÖZLEŞMESİ 2023 YILINDA BİTECEK
Brezilyalı yıldız, iki sezondur büyük özveri ve performans sergilerken taraftarın da sevgilisi haline geldi. Beşiktaş yönetiminin de hem saha içi hem saha dışında profesyonelliği ve takıma katkısından çok memnun olduğu Josef ile yola devam edeceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun niyeti de Beşiktaş ile 2023'te bitecek olan sözleşmesini artı 1 yıl daha uzatmak. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Josef'in en az iki sezon daha siyah- beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi. Vitor Pereira'nın Josef aşkının hem Beşiktaş nezdinde hem oyuncu nezdinde bir karşılığının bulunmaması transfer ihtimalini ortadan kaldırıyor.

İDMAN BİLETLERİ 1 TL'YE SATIŞTA
Beşiktaş, Trabzon'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlara açık antrenman gerçekleştirecek. Biletler, dün 1 TL'den satışa çıkarıldı.

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