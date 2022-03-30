Portekizli hoca, daha önce Porto ve F.Bahçe’de birlikte çalıştığı Brezilyalı’yı Corinthians’ta da görmek isterken hem futbolcu hem de siyah-beyazlılar transfere olumsuz yaklaştı
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Brezilya'nın önde gelen ekiplerinden Corinthians'ta devam eden ve sıkıntılı günler yaşayan Vitor Pereira, gözünü bir kez daha Josef de Souza'ya dikti. Brezilya basınında yer alan haberlerde Pereira'nın geçmişte hem Porto hem de Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Josef'i kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Daha önce Çin'de görev alırkenyine Sambacı'yı transferetmek isteyen Pereirabunu gerçekleştirememişti. Şimdi ise Corinthians'ın sezon sonu 33 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Ancakne Josef'inne deBeşiktaş'ınbuna "Evet"deme ihtimaliyok. Hatta Portekizli hocaya, "Boşuna gelmeyin, yanıtımız hayır" mesajı bile yollandı.
SÖZLEŞMESİ 2023 YILINDA BİTECEK
Brezilyalı yıldız, iki sezondur büyük özveri ve performans sergilerken taraftarın da sevgilisi haline geldi. Beşiktaşyönetiminin dehem saha içi hem sahadışında profesyonelliğive takıma katkısındançok memnunolduğu Josef ile yoladevam edeceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun niyeti de Beşiktaş ile 2023'te bitecek olan sözleşmesini artı 1 yıl daha uzatmak. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Josef'in en az iki sezon daha siyah- beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi. Vitor Pereira'nınJosef aşkının hem Beşiktaşnezdinde hemoyuncu nezdinde birkarşılığının bulunmamasıtransfer ihtimalini ortadankaldırıyor.
İDMAN BİLETLERİ1 TL'YE SATIŞTA
Beşiktaş, Trabzon'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlara açık antrenman gerçekleştirecek. Biletler, dün 1 TL'den satışa çıkarıldı.