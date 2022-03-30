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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:09

Montella’dan, Mario Balotelli itirafı! “Milli takıma gidemediği için…”

AA
Montella’dan, Mario Balotelli itirafı! “Milli takıma gidemediği için…”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, antrenmandan önce flaş açıklamalarda bulundu. İşte Mario Balotelli itirafı…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor teknik direktörü Montella, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce yaptığı açıklamada, dün akşam hazırlık maçında İtalya'ya 3-2 yenilen Türkiye'nin karşılaşmaya iyi başladığını, ancak sonucu elde edemediğini belirtti.

Milli takıma seçilen Yunus Akgün'ün sakin ve sabırlı olması gerektiğini ifade eden Montella, "En önemlisi oraya gidebilmek ve bir başlangıç yapabilmekti. Bizimle beraber futbolu çok yüksek seviyelerde oynamaya başladı. Daha yeni bir başlangıçtı aslında bu sezon. Sakin kalıp çalışmaya devam etmesi lazım. Oraya kadar gitmeyi de çok büyük bir onur olarak görmesi gerekiyor. Oralarda kalabilmesi için devam etmesi lazım." diye konuştu.

Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na davet edilmemesine üzüldüğünü vurgulayan Montella, şöyle devam etti:

"Mario, milli takıma gidemediği için üzgündü. Alınan kararlara saygı duyup çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Samet Akaydın da bu sezon müthiş performans gösteren bir futbolcu. Bu seviyelerde devam ederse gelecekte istediğini alabileceğini düşünüyorum. Sakin kalıp çalışmaya devam etmeli."

Montella, ligi ilk 4 içinde bitirmek için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

REMY: "EN ÜST SEVİYEDE FUTBOL OYNAYABİLECEĞİME İNANIYORUM"

Fransız forvet Loic Remy de mavi-lacivertli takımda forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi. Transfer sürecinde sakatlığının bulunması nedeniyle ilk başta sıkıntı yaşadığını anlatan Remy, "Her antrenmanda çok çalışıyorum. Bence yaş, sadece bir rakam. En üst seviyede futbol oynayabileceğime inanıyorum ve bunun için mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı. Remy, ligi ilk 4'te bitirecek potansiyele ve kaliteye sahip bir takım olduklarını belirtti.

MUSTAFA KAPI: "ÇOK TECRÜBELİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Orta saha oyuncusu Mustafa Kapı, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.Forma giymek için sabırsızlandığına dikkati çeken Mustafa, şunları kaydetti:

"Çok tecrübeli bir takımımız var. Biraz maç eksiğim var. İdmanlarda çok çalışıyorum, hocamızın da tutumu beni çok sevindiriyor. Zamanla forma giyeceğimi söylüyor. Adana Demirspor'a odaklanmak istiyorum. Sonrasında kulübüme para kazandırarak tekrar yurt dışına gitmek istiyorum. Öncelikli hedefim burada forma giymek. Takımdaki ortam çok iyi. Şu an istediğimiz yerde olmasak da hedefimiz ilk 4."

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Montella’dan, Mario Balotelli itirafı! “Milli takıma gidemediği için…”
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