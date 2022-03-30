Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri U17’ler tarih yazdı! Avrupa şampıyonası’ndayız
Giriş Tarihi: 30.3.2022

U17’ler tarih yazdı! Avrupa şampıyonası’ndayız

U17’ler tarih yazdı! Avrupa şampıyonası’ndayız
U17 Milli Takımımız tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazandı. 7. grupta üçüncü maçında Ay-Yıldızlı ekibimiz, Slovenya'yı geriden gelerek 4-3 devirdi. 4. dakikada Kasalo ile öne geçen Slovenya'ya yanıtı 45'te Can Yılmaz Uzun verdi. 47'de Dvorsak bir kez daha ülkesine üstünlüğü getirse de 57'de Selim Can eşitliği sağladı. Slovenya, Stojinovic'in golüyle ekibimizi geriye düşürdü. Oyunu rakip sahaya yığan Millilerimiz, 86'da Can ve 2 dakika sonra da Kenan Yıldız ile skoru 4-3'e getirip grubunu 6 puanla ikinci sırada bitirerek şampiyonaya doğrudan katılım hakkı elde etti. Turnuva, 16 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında İsrail'de yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklama
Son dakika! Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var
SON DAKİKA | Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'siydi! Bir dönemim çocuk yıldızı Şebnem Ceceli güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
SON DAKİKA HABERİ: Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
SON DAKİKA HABERİ! Motorin fiyatlarına indirim geldi: İstanbul Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika: İzmir’de yeğenini ezen halaya kötü haber! Eymen Kara kapıya bu yüzden tutunmuş!
ARKADAŞINA GÖNDER
U17’ler tarih yazdı! Avrupa şampıyonası’ndayız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA