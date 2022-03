U17’ler tarih yazdı! Avrupa şampıyonası’ndayız

U17 Milli Takımımız tarihi bir başarıya imza atarak7. grupta üçüncü maçında Ay-Yıldızlı ekibimiz, Slovenya'yı geriden gelerek 4-3 devirdi. 4. dakikada Kasalo ile öne geçen Slovenya'ya yanıtı 45'te Can Yılmaz Uzun verdi. 47'de Dvorsak bir kez daha ülkesine üstünlüğü getirse de 57'de Selim Can eşitliği sağladı. Slovenya, Stojinovic'in golüyle ekibimizi geriye düşürdü. Oyunu rakip sahaya yığan Millilerimiz, 86'da Can ve 2 dakika sonra da Kenan Yıldız ile skoru 4-3'e getirip grubunu 6 puanla ikinci sırada bitirerek şampiyonaya doğrudan katılım hakkı elde etti.