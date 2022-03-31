İtalya Serie A’da geçen sezonun en iyisi Antonio Conte

Conte de yaptığı açıklamada, geçen yıl şampiyonluk kazandığı eski takımına teşekkür ederek, "Mutluyum çünkü meslektaşlarımın layık gördüğü bir ödül bu. Bu takdiri, geçen sezon Inter'de beraber geçirdiğim oyuncu ve tüm personelle paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı. FIGC Başkanı Gabriele Gravina da Conte başta olmak üzere tüm ödül alanları tebrik etti.