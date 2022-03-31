Ya patlarız ya da kupaları toplarız

“Valerien İsmael, sabahın 05.30-06.00’sında işbaşı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız”
Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin 30'uncu yıl dönümü balosuna katılan başkan Ahmet Nur Çebi, iki çok değerli hocanın takıma zarar vermemek için yaptığı fedakârlıklar sonucu teknik heyette değişimler yaşadıklarını söyledi. Çebi, "Bazı Beşiktaşlılarvar, kazandığın gün sizi alkışlıyor.Bir gün sonra aynı kişi,aynı hocayı yerin dibine sokuyor. Onların etkilediği hocamızın (Önder Karaveli) bırakması sonucu göreve Valerien İsmael'i getirdik. Sabahın 05.30-06.00'sında işbaşı yapan, alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız" dedi.
KAZANMAK YA DA KAYBETMEK BEŞİKTAŞLILIK DEĞİLDİR
Beşiktaşlılığın kazanmak veya kaybetmek olmadığına dikkat çeken Çebi, "Bazılarını bu durum keyiflendirebilir ama bizim için keyfin en büyüğü topluma, çevremize faydalı olabilmek. Sportif başarı da çok önemli çünkü bizi burada bir araya getiren spor camiasıdır. Beşiktaş'ıseven insanların başarıyı özlediklerinibiliyorum. Geçen sene 4 kupa aldık. Hepsi önemliydi ama kadın futbol takımımızın aldığı kupa oldukça önemliydi. Bu sene de başarılı gidiyoruz. Kadınfutbolunda uzun yıllar kupalarıbaşkalarına vermeye niyetimizyok" ifadelerini kullandı.