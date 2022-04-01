Albayrak: Hazırlanıyorum Hamamcıoğlu: Adayım

30 Nisan'daki seçimde yarışacak başkan adayları, listelerini en geç 8 Nisan'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Metin Öztürk'ün ardından Eşref Hamamcıoğlu da başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın (1541 oy) ipi göğüslediği seçimde 41 oy farkla (1500 oy) kaybetmişti. Mustafa Cengiz döneminin 2. başkanı Abdurrahim Albayrak da "Adaylıkiçin çalışma yapıyorum" ifadelerini kullandı ve sandıkta olacağının mesajını verdi. Ünal Aysal ise "Arka planda kalıpG.Saray'a destek olacağım" açıklamasını yaptı.