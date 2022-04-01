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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Albayrak: Hazırlanıyorum Hamamcıoğlu: Adayım

Albayrak: Hazırlanıyorum Hamamcıoğlu: Adayım

Eşref Hamamcıoğlu, adaylığını resmen açıkladı. Gözlerin çevrildiği Abdurrahim Albayrak ise “Seçime hazırlanıyorum” mesajını verdi

30 Nisan'daki seçimde yarışacak başkan adayları, listelerini en geç 8 Nisan'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Metin Öztürk'ün ardından Eşref Hamamcıoğlu da başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın (1541 oy) ipi göğüslediği seçimde 41 oy farkla (1500 oy) kaybetmişti. Mustafa Cengiz döneminin 2. başkanı Abdurrahim Albayrak da "Adaylık için çalışma yapıyorum" ifadelerini kullandı ve sandıkta olacağının mesajını verdi. Ünal Aysal ise "Arka planda kalıp G.Saray'a destek olacağım" açıklamasını yaptı.

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Albayrak: Hazırlanıyorum Hamamcıoğlu: Adayım
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