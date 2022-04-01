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Giriş Tarihi: 2.4.2022 00:01 Son Güncelleme: 2.4.2022 00:05

Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması! "2-3 aday üzerinde..."

Ali Koç’tan yeni teknik direktör açıklaması! 2-3 aday üzerinde...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemde sarı-lacivertli camia içerisinde en çok konuşulan konulardan birisi olan yeni teknik direktör için önemli açıklamalarda bulundu. Koç, 2-3 aday üzerinde çalışmalarının sürdüklerini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs'ta KKTC FBİDER'in düzenlediği Gelecek Fenerbahçe konulu panele katıldı. Teknik direktörlük konusunda 2-3 aday üzerinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Koç, bazı oyunculara çok ciddi teklifler olduğunu söyledi.

Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Belirli riskler almak zorundayız, bir futbolcu için ben bunu alayım, şunu şunu satarım. En kötü bunu elden çıkarırım diyeceğiz. Bazı oyuncularımıza ciddi teklifler var. Öyle riskler alarak. Bazı oyuncularıma çok ciddi teklifler var, onları istesek de tutamayabiliriz. O yüzden biraz risk alarak yeni sezon planlamasını yapıyoruz."

"5-6 futbolcumuza çok yoğun ilgi var. Benim inancım, herkesin koyduğu bir rakam var, onun üzerine geldiği zaman çok diretmemek gerekir. Gelir-gelmez bilmiyorum, onlar geldiği zaman FFP göz önünde bulundurduğumuz zaman cephanemiz olacak. Ama ilgi bazı futbolcuların yerini doldurmak için, Kim gibi birinin yerini doldurmak bugünkü mevcut imkanlarla yerini doldurmak mümkün olmayacaktır."

"DÜNYA ÇAPINDA İSİMLER..."

"Avrupa'da ziyaretlerimiz oldu. 2-3 aday üzerinde gidiyoruz. Bunlar iki aydır devam eden görüşmeler. Bizim ekonomik gücümüze göre de bir nebze ağır olacak diyelim ama bunlar dünya çapında isimler."

"Ama Türkiye'de 3-4 hafta iyi futbol oynuyorsunuz, 'Bu hoca kalsın, ne gerek var dışarıdan hoca getirmeye diyorlar.' Dışarıdan en iyisini getirseniz bile Türkiye'de yerden yere vurulacak. Türkiye'de yabancı hoca olmak zor ama bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı ümit ediyorum."

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Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması! "2-3 aday üzerinde..."
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