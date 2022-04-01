Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması! "2-3 aday üzerinde..."

Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Belirli riskler almak zorundayız, bir futbolcu için ben bunu alayım, şunu şunu satarım. En kötü bunu elden çıkarırım diyeceğiz. Bazı oyuncularımıza ciddi teklifler var. Öyle riskler alarak. Bazı oyuncularıma çok ciddi teklifler var, onları istesek de tutamayabiliriz. O yüzden biraz risk alarak yeni sezon planlamasını yapıyoruz."