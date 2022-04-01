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Giriş Tarihi: 1.4.2022 17:41

Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile anlaştı

AA
Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rybka ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

34 yaşındaki Rybka, futbola Dinamo Kiev altyapısında başladı.

Sırasıyla Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk, Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor, Sabail, Liepaja ve Metalist Kharkiv takımlarında forma giyen Rybka, daha önce Süper Lig'de 22, 1. Lig'de 15 maçta görev yaptı.

Profesyonel kariyerinde 209 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Rybka, Ukrayna A Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.

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Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile anlaştı
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