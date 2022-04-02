Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 2.4.2022 19:16 Son Güncelleme: 2.4.2022 19:30

Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra kornavirüs geçiren Sacha Boey maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.

KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Lukassen, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre, Jimmy Durmaz, Pesic

VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ve Omar Elabdellaoui, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Ülkesi Fransa'da geçirdiği koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan ve İstanbul'a dönen Sacha Boey'in de maçta oynaması beklenmiyor.

DERBİ ÖNCESİ 2 İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

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Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında 11'ler belli oldu
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