Alanyaspor'un konuğu Çaykur Rizespor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
7 maçlık kazanamama serisini Trabzonspor maçında bozan Çaykur Rizespor da galibiyet alıp seri yakalamak amacında... Maç öncesi Alanyaspor 49 puanla 4, Çaykur Rizespor ise 26 puanla 19. sırada bulunuyor.
ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Novais, Efkan, Candeias, Emre, Tayfur, Efecan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Sabo, Alper, Pohjanpalo