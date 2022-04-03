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Giriş Tarihi: 3.4.2022 15:26 Son Güncelleme: 3.4.2022 15:46

Alanyaspor'un konuğu Çaykur Rizespor (CANLI)

Alanyaspor’un konuğu Çaykur Rizespor CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. 7 maçlık kazanamama serisini Trabzonspor maçında bozan Çaykur Rizespor da galibiyet alıp seri yakalamak amacında... Maç öncesi Alanyaspor 49 puanla 4, Çaykur Rizespor ise 26 puanla 19. sırada bulunuyor. Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

7 maçlık kazanamama serisini Trabzonspor maçında bozan Çaykur Rizespor da galibiyet alıp seri yakalamak amacında... Maç öncesi Alanyaspor 49 puanla 4, Çaykur Rizespor ise 26 puanla 19. sırada bulunuyor.

ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Novais, Efkan, Candeias, Emre, Tayfur, Efecan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Sabo, Alper, Pohjanpalo

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Alanyaspor'un konuğu Çaykur Rizespor (CANLI)
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