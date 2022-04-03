Sivas başladı Giresun bitirdi

Süper Lig’de son iki maçını kazanan Yiğidolar, deplasmanda ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Ancak pes etmeyen ev sahibi, ikinci devre Umut Nayir’in golleriyle sahadan 1 puanla ayrıldı
Ligde düşme hattı ile arasındaki puan farkını açmak isteyen GZT Giresunspor, son haftaların formda takımı Demir Grup Sivasspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. İlk yarıdahızlı atakları iyi değerlendirenkonuk ekip 39'daöne geçti. Uğur'un ortasında kaleci Okan Kocuk ve Behich'ten seken top Kayode'ye çarparak ağlara gitti: 0-1. 44. dakikada Erdoğan'ın ortasında Gradel kafayla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 73. dakikada Umut Nayir'in kafasıyla Giresunspor skoru bire indirdi: 1-2. Baskısını arttıran ev sahibi, Diabate'nin ortasındayine Umut Nayir ile kendisine1 puanı getirenberaberlik golünübuldu: 2-2.
'Enteresan skorlar çıkabilirdi'
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maça iyi başladık, oyun iyi giderken geriye düştük. Baskılı oynarken, kontraya yakalandık birkaç kere. Ondan sonra ikinci yarı 2-2'yiyakaladık. 0-3 de olabilirdi maçama biz 3-2 de kazanabilirdik. Pozisyonlarımız var. Maç öncesi kazanmak istiyorduk ama puan da önemli. Enteresan skorlar olabilecek bir maçtı. Önümüzde Malatyaspor maçı var ve onu kazanırsak kaybı telafi ederiz" diye konuştu.