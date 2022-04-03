Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivas başladı Giresun bitirdi
Giriş Tarihi: 3.4.2022

Sivas başladı Giresun bitirdi

Sivas başladı Giresun bitirdi

Süper Lig’de son iki maçını kazanan Yiğidolar, deplasmanda ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Ancak pes etmeyen ev sahibi, ikinci devre Umut Nayir’in golleriyle sahadan 1 puanla ayrıldı

Ligde düşme hattı ile arasındaki puan farkını açmak isteyen GZT Giresunspor, son haftaların formda takımı Demir Grup Sivasspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda hızlı atakları iyi değerlendiren konuk ekip 39'da öne geçti. Uğur'un ortasında kaleci Okan Kocuk ve Behich'ten seken top Kayode'ye çarparak ağlara gitti: 0-1. 44. dakikada Erdoğan'ın ortasında Gradel kafayla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 73. dakikada Umut Nayir'in kafasıyla Giresunspor skoru bire indirdi: 1-2. Baskısını arttıran ev sahibi, Diabate'nin ortasında yine Umut Nayir ile kendisine 1 puanı getiren beraberlik golünü buldu: 2-2.

'Enteresan skorlar çıkabilirdi'
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maça iyi başladık, oyun iyi giderken geriye düştük. Baskılı oynarken, kontraya yakalandık birkaç kere. Ondan sonra ikinci yarı 2-2'yi yakaladık. 0-3 de olabilirdi maç ama biz 3-2 de kazanabilirdik. Pozisyonlarımız var. Maç öncesi kazanmak istiyorduk ama puan da önemli. Enteresan skorlar olabilecek bir maçtı. Önümüzde Malatyaspor maçı var ve onu kazanırsak kaybı telafi ederiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Otel odasında ölü bulunmuştu: Midesinden çıkanlar şoke etti!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Türkiye bu görüntüleri konuştu! Antalya'da öldüresiye dövülen Şenız Gülpınar dehşet anlarını anlattı: Kızını buradan al yoksa...
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Kremlin'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü
Son dakika: Bolu Dağı'nda toprak kayması! TEM yolu çift yönlü trafiğe kapandı
Son dakika haberi: Ukrayna'dan barış müzakeresi açıklaması! 'Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir'
Rusya duyurdu: Başkan Erdoğan’ın insani koridor talebi yerine getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas başladı Giresun bitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA