Sivas başladı Giresun bitirdi

Ligde düşme hattı ile arasındaki puan farkını açmak isteyen GZT Giresunspor, son haftaların formda takımı Demir Grup Sivasspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.Uğur'un ortasında kaleci Okan Kocuk ve Behich'ten seken top Kayode'ye çarparak ağlara gitti: 0-1. 44. dakikada Erdoğan'ın ortasındakafayla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 73. dakikada Umut Nayir'in kafasıyla Giresunspor skoru bire indirdi: 1-2. Baskısını arttıran ev sahibi,Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maça iyi başladık, oyun iyi giderken geriye düştük. Baskılı oynarken, kontraya yakalandık birkaç kere.Pozisyonlarımız var. Maç öncesi kazanmak istiyorduk ama puan da önemli. Enteresan skorlar olabilecek bir maçtı. Önümüzde Malatyaspor maçı var ve onu kazanırsak kaybı telafi ederiz" diye konuştu.