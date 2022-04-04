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Giriş Tarihi: 4.4.2022 11:09 Son Güncelleme: 4.4.2022 11:10

Ankaragücü - Eyüpspor maçında skandal! Ağlar delik çıktı

Ankaragücü - Eyüpspor maçında skandal! Ağlar delik çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ankaragücü, sahasında Eyüpspor ile kozlarını paylaştı. Ankaragücü - Eyüpspor maçında bir skandaldan son anda dönüldü. Ankaragücü'nün bulduğu gol, ağların delik olması sebebiyle dışarı çıktı ve hakem tarafından iptal edildi. Kararın hemen ardından 4. hakem devreye girdi ve gol verildi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ankaragücü, sahasında Eyüpspor ile kozlarını paylaştı. Ankaragücü - Eyüpspor maçında bir skandaldan son anda dönüldü.

Ankaragücü'nün bulduğu gol, ağların delik olması sebebiyle dışarı çıktı ve hakem tarafından iptal edildi.

Ankaragücü'nün attığı gol, delik ağlardan geçince hakem Yiğit Arslan aut kararı verdi. Ev sahibi ekibin futbolcuları bu kararla çılgına döndü.

4. HAKEM DEVREYE GİRDİ

Autu işaret eden hakem Yiğit Arslan, itirazlardan dolayı şaşkına döndü. Uzun süre kararını değiştirmeyince 4. hakem devreye girdi. Sonrasında gol kararı çıktı.

KONTROL YAPILMADI MI?

Her maçtan önce rutin olarak gerçekleştirilen file kontrolünün yapılıp yapılmadığı tartışıldı. TFF'nin bu skandal sonrası izleyeceği yol merak konusu oldu.

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Ankaragücü - Eyüpspor maçında skandal! Ağlar delik çıktı
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