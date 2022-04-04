Ankaragücü - Eyüpspor maçında skandal! Ağlar delik çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ankaragücü, sahasında Eyüpspor ile kozlarını paylaştı. Ankaragücü - Eyüpspor maçında bir skandaldan son anda dönüldü.
Ankaragücü'nün bulduğu gol, ağların delik olması sebebiyle dışarı çıktı ve hakem tarafından iptal edildi.
4. HAKEM DEVREYE GİRDİ
Autu işaret eden hakem Yiğit Arslan, itirazlardan dolayı şaşkına döndü. Uzun süre kararını değiştirmeyince 4. hakem devreye girdi. Sonrasında gol kararı çıktı.
KONTROL YAPILMADI MI?
Her maçtan önce rutin olarak gerçekleştirilen file kontrolünün yapılıp yapılmadığı tartışıldı. TFF'nin bu skandal sonrası izleyeceği yol merak konusu oldu.