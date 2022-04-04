Bayern Münih, Cumartesi günü oynadıkları Freiburg ile oynadıkları Bundesliga maçının bir bölümünü 12 kişi oynadığı için Almanya Futbol Federasyonu'ndan ceza alabilir.

HAKEMİN DALGINLIĞI

Maçın 85. dakikasında Münih teknik direktör Julian Nagelsmann, Niklas Sule ve Marcel Sabitzer'i oyuna alarak iki değişiklik yapmak istedi. Giren oyuncuların yerine Corentin Tolisso ve Kinsley Coman'ın çıkması gerekirken, sahayı terk etmeyen Coman, Bayern Münih'in 20 saniye boyunca 12 kişi oynamasına neden oldu.

Bayern Münih'in gollerini Goretzka, Gnabry, Coman ve Sabitzer attı. Bavyera ekibi puanını 66 yaptı ve bitime 6 hafta kala şampiyonluğa biraz daha yaklaştı. Alman devi Bayern Münih en yakın takipçisi Dortmund'la olan puan farkını 9'a çıkarırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Freiburg 45 puanla 5. sırada kaldı.