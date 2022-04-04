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Giriş Tarihi: 4.4.2022 10:36

Bayern Münih büyük hata sonucu ceza alacak mı? Hakemin dalgınlığı yüzünden…

Almanya Ligi Bundesliga, Bayern MünihFreiburg maçında tarihi bir olaya tanık oldu. Bayer Münih’in 4-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın son anlarında Münih, 20 saniye boyunca sahada 12 kişi kaldı. Yapılan bu hatanın ardından Alman ekibi cezayla karşı karşıya kalabilir. İşte tüm detaylar…

Bayern Münih, Cumartesi günü oynadıkları Freiburg ile oynadıkları Bundesliga maçının bir bölümünü 12 kişi oynadığı için Almanya Futbol Federasyonu'ndan ceza alabilir.

HAKEMİN DALGINLIĞI

Maçın 85. dakikasında Münih teknik direktör Julian Nagelsmann, Niklas Sule ve Marcel Sabitzer'i oyuna alarak iki değişiklik yapmak istedi. Giren oyuncuların yerine Corentin Tolisso ve Kinsley Coman'ın çıkması gerekirken, sahayı terk etmeyen Coman, Bayern Münih'in 20 saniye boyunca 12 kişi oynamasına neden oldu.

Bayern Münih'in gollerini Goretzka, Gnabry, Coman ve Sabitzer attı. Bavyera ekibi puanını 66 yaptı ve bitime 6 hafta kala şampiyonluğa biraz daha yaklaştı. Alman devi Bayern Münih en yakın takipçisi Dortmund'la olan puan farkını 9'a çıkarırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Freiburg 45 puanla 5. sırada kaldı.

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Bayern Münih büyük hata sonucu ceza alacak mı? Hakemin dalgınlığı yüzünden…
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