Fenerbahçe'ye 13 Ocak'ta gelen ve ilk maçına 15 Ocak'ta Antalya deplasmanında çıkan İsmail Kartal, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'na havlu atsa da ligde ikincilik hedefine emin adımlarla ilerliyor.
İŞTE KARTAL'IN, 80 GÜNLÜK GÖREV SÜRESİNDE YAPTIĞI SİHİRLİ DOKUNUŞLAR:
İmza töreninde 'Oyuncuların mental enerjisinin düşük olduğunu gözlemledim' diyen İsmail Kartal, futbolcularla yakından ilgilenip bire bir toplantılarla öz güvenlerini geri kazanmalarını sağladı.
SAĞDAKİ SORUNU ÇÖZDÜ
Savunmada Kim'in partneri olarak Serdar Aziz'i oynatıp geri kazanan Kartal, sağdaki sorunu da Osayi ile çözdü. Nijeryalı oyuncunun kuvvetini ve hızını kullanıp yeni bir bek ortaya çıkardı.
Novak'ın olmadığı maçlarda Ferdi'yi sola monte etti. Genç yıldız gol ve asistleriyle kendini parlatmayı bildi.
Zajc ve Crespo ikilisiyle orta sahada sezon başından beri aranan uyumu yakaladı. Zajc, Kartal'ın gelişiyle yükselişe geçip 5 gollük (4 gol-1 asist) katkı sağladı. Crespo ise kesici oyunuyla takımda savaşçı role büründü.
TARAFTARI GERİ KAZANDI
En son Aralık 2021'de skor katkısı veren Rossi'yi gezici forvet olarak kullanıp performansını yükseltti. Kartal'la son 5 maçta 2 gol-1 asist yaptı.
Pereira döneminde 1 kez forma giyebilen Arda Güler'e tecrübe kazandırdı. Genç yıldız da 2 gol-2 asistle kendini kanıtladı. Sol bekte de Çağtay Kurukalıp'a güvenip ilk kez forma şansı verdi.
Her fırsatta seyircinin desteğini vurgulayan Kartal, takıma sırt çeviren taraftarı iyi sonuçlarla tribüne çekti.