Herkesin aklı Kerem’de

Galatasaray ve A Milli Takım adına bu sezon 14 gol-7 asiste imzasını koyan Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük karşısında 54. maçına çıktı. Penaltı kazandırıp, kilidi açan isim olan Kerem, sağ kasığında ağrı hissedince Fenerbahçe derbisini düşündü ve kendisini zorlamadan oyundan çıktı. 23 yaşındaki yıldız, soyunma odasında ise acı haberi aldı ve babaannesini kaybettiğini öğrendi. Dün öğlen babaannesini son yolculuğuna uğurlayan Kerem'in MR sonucu bugün belli olacak. Cezalı olduğu GZT Giresunspor maçı dışında her hafta oynayan Kerem, yorucu tempoda özel hayatını sıfırladı ve aylardır Florya ile ev arasında mekik dokuyor. Beslenmesine ve uyku düzenine çok dikkat eden genç oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusu.