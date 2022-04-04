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Giriş Tarihi: 4.4.2022 16:16 Son Güncelleme: 4.4.2022 17:18

İtalya basınından Hakan Çalhanoğlu’na övgü yağmuru! Tek tek takdir ettiler…

AA
İtalya basınından Hakan Çalhanoğlu’na övgü yağmuru! Tek tek takdir ettiler…

İtalya Serie A takımlarından Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kritik Inter – Juventus derbisinde gole çevirdiği penaltı pozisyonuyla maçın skorunu ilan etmişti. İtalyan basını, milli futbolcuyu kritik maçlarda attığı penaltı golleriyle takımını sırtlamasından dolayı takdir etti.

Inter'in ligin 31. haftasında dün akşam konuk olduğu Juventus'u Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 yenmiş olması, İtalyan basınında "Çalhanoğlu maçın skoruna karar verdi" başlıklarıyla geniş şekilde yer buldu.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'ta çıkan yazıda, Hakan Çalhanoğlu'nun stres yapmadan liderlik özelliğini ortaya koyduğu, Milan, Napoli, Roma, Lazio ve son olarak Juventus karşısında penaltıları gole çevirerek mavi-siyahlıların kritik maçlarda önemli puanlar almasını sağladığı belirtildi.

Haberde, önemi yüksek maçlarda penaltılardaki baskıya dikkat çekilerek, "Topun bir kaya parçası gibi ağırlaştığı böylesi zamanlarda Hakan Çalhanoğlu, güvenilecek bir isim olarak ortaya çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Milli futbolcunun 5 kritik maçta 5 penaltı golüne imza attığının belirtildiği haberde, "Ne zaman ihtiyaç varsa Çalhanoğlu orada. O, takım arkadaşlarının da güvenine sahip." yorumu yapıldı.

La Gazzetta dello Sport da Hakan Çalhanoğlu'nun soğukkanlılığıyla penaltıyı tekrar ettirilen atışında gole çevirdiğini yazdı.

Ana akım gazetelerden Corriere della Sera'da da Hakan Çalhanoğlu'nun genelde takımda penaltıları kullanan Lautaro Martinez'in yerine cesaretiyle öne çıkarak penaltıyı kullandığı, atış sırasında ilk önce hata yapsa da tekrarını gol yaptığı ve baskı hissetmediği ifade edildi.

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İtalya basınından Hakan Çalhanoğlu’na övgü yağmuru! Tek tek takdir ettiler…
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