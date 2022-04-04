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Giriş Tarihi: 4.4.2022

Konya emaneti geri aldı

Konya emaneti geri aldı

Evinde düşme hattındaki Göztepe’yi ağırlayan Palut’un takımı; Cikalleshi, Oğulcan ve Bytyqi’nin golleriyle farklı kazandı. Konuk takımda Ndiaye kırmızı kart gördü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de zor günler yaşayan Göztepe karşısında oyuna hızlı başladı ve aradığı golü çok geçmeden buldu. 6. dakikada Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Cikalleshi sağ çaprazdan ceza sahasına girerek rakibini çalımladı ve kaleci Piric'i mağlup etti: 1-0. 28'de Cikalleshi'nin şık vuruşunda Piric'ten seken topu Oğulcan tamamladı: 2-0. 43. dakikada Oğulcan'a yapılan sert müdahale sonrası hakem Erkan Özdamar'ın VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gösterdiği Ndiaye oyun dışında kaldı. Sol kanattan meşin yuvarlağı taşıyan Bytyqi, ceza sahasına girdi ve sert şutuyla 73'te maçın skorunu ilan etti: 3-0.

GÖZTEPE 8'DE SIFIR ÇEKTİ
ALANYASPOR yenilgisiyle ağır darbe alan Göztepe, sahaya çıktığı son 8 karşılaşmada puan yüzü göremedi. Kötü gidişi tersine çevirmesi beklenen yeni teknik direktör Stjepan Tomas da takıma olumlu dokunuş yapamadı. İzmir ekibi, Hırvat hoca yönetiminde oynadığı üç maçı da kaybetti.

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Konya emaneti geri aldı
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