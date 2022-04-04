Konya emaneti geri aldı

Evinde düşme hattındaki Göztepe’yi ağırlayan Palut’un takımı; Cikalleshi, Oğulcan ve Bytyqi’nin golleriyle farklı kazandı. Konuk takımda Ndiaye kırmızı kart gördü
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de zor günler yaşayan Göztepe karşısında oyuna hızlı başladı ve aradığı golü çok geçmeden buldu. 6. dakikada Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Cikalleshisağ çaprazdan ceza sahasına girerekrakibini çalımladı ve kaleci Piric'imağlup etti: 1-0. 28'de Cikalleshi'nin şık vuruşunda Piric'ten seken topu Oğulcan tamamladı: 2-0. 43.dakikada Oğulcan'a yapılansert müdahale sonrası hakemErkan Özdamar'ın VAR uyarısıyladirekt kırmızı kartgösterdiği Ndiaye oyun dışındakaldı. Sol kanattan meşin yuvarlağı taşıyan Bytyqi, ceza sahasına girdi ve sert şutuyla 73'te maçın skorunu ilan etti: 3-0.
GÖZTEPE 8'DE SIFIR ÇEKTİ ALANYASPOR yenilgisiyle ağır darbe alan Göztepe, sahaya çıktığı son 8 karşılaşmada puan yüzü göremedi. Kötü gidişi tersine çevirmesi beklenen yeni teknik direktörStjepan Tomas da takıma olumludokunuş yapamadı. İzmir ekibi, Hırvat hoca yönetiminde oynadığı üç maçı da kaybetti.