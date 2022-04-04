Konya emaneti geri aldı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de zor günler yaşayan Göztepe karşısında oyuna hızlı başladı ve aradığı golü çok geçmeden buldu. 6. dakikada Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı topta28'de Cikalleshi'nin şık vuruşunda Piric'ten seken topu Oğulcan tamamladı: 2-0.Sol kanattan meşin yuvarlağı taşıyan Bytyqi, ceza sahasına girdi ve sert şutuyla 73'te maçın skorunu ilan etti: 3-0.yenilgisiyle ağır darbe alan Göztepe, sahaya çıktığı son 8 karşılaşmada puan yüzü göremedi. Kötü gidişi tersine çevirmesi beklenen yeniİzmir ekibi, Hırvat hoca yönetiminde oynadığı üç maçı da kaybetti.