Louis van Gaal canlı yayında kansere yakalandığını duyurdu!

Eski Manchester United menajeri Louis van Gaal canlı yayında agresif bir prostat kanseri türüyle savaştığını açıkladı .

Hollanda'nın teknik adamı van Gaal, yeni filmi LOUIS'in tanıtımını yaparken canlı yayında sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Van Gaal'ın prostat kanserine karşı mücadelesi filmde yer alıyor ancak teşhis oyuncularından gizli tutulmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Milli Takım menajeri olduğum süre boyunca her periyotta, şimdiye kadar oyuncular fark etmeden hastaneye gitmek için gece yola çıkmak zorunda kaldım. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilim" ifadelerini kullandı.

Van Gaal, bu yıl Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Hollanda'yı yönetmeye hazırlanıyor ve hastalığı yenme umuduyla 25 ışın tedavisi gördüğünü açıkladı.

Kariyerinde Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerini çalıştıran Louis Van Gaal'in yönetimindeki Hollanda Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Senegal, Ekvador ve Katar'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.