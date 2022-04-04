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Giriş Tarihi: 4.4.2022

Muhteşem dokunuş

UĞUR ÇEM
Muhteşem dokunuş

İsmail Kartal, 80 günde futbolcularına öz güven aşıladı, başarılı sonuçlarla da tribünleri coşturdu

Fenerbahçe'ye 13 Ocak'ta gelen ve ilk maçına 15 Ocak'ta Antalya deplasmanında çıkan İsmail Kartal, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'na havlu atsa da ligde ikincilik hedefine emin adımlarla ilerliyor. İşte Kartal'ın, 80 günlük görev süresinde yaptığı sihirli dokunuşlar:
İMZA töreninde 'Oyuncuların mental enerjisinin düşük olduğunu gözlemledim' diyen İsmail Kartal, futbolcularla yakından ilgilenip bire bir toplantılarla öz güvenlerini geri kazanmalarını sağladı.
KALECI Altay Bayındır'ın dönmesiyle rahatladı. Kritik kurtarışlara imza atan başarılı eldiven; Hatay, Kasımpaşa ve Alanyaspor galibiyetlerinin mimarı oldu.

SAĞDAKİ SORUNU ÇÖZDÜ
SAVUNMADA Kim'in partneri olarak Serdar Aziz'i oynatıp geri kazanan Kartal, sağdaki sorunu da Osayi ile çözdü. Nijeryalı oyuncunun kuvvetini ve hızını kullanıp yeni bir bek ortaya çıkardı.
NOVAK'IN olmadığı maçlarda Ferdi'yi sola monte etti. Genç yıldız gol ve asistleriyle kendini parlatmayı bildi.
ZAJC ve Crespo ikilisiyle orta sahada sezon başından beri aranan uyumu yakaladı. Zajc, Kartal'ın gelişiyle yükselişe geçip 5 gollük (4 gol-1 asist) katkı sağladı. Crespo ise kesici oyunuyla takımda savaşçı role büründü.

TARAFTARI GERİ KAZANDI
EN son Aralık 2021'de skor katkısı veren Rossi'yi gezici forvet olarak kullanıp performansını yükseltti. Kartal'la son 5 maçta 2 gol-1 asist yaptı.
PEREIRA döneminde 1 kez forma giyebilen Arda Güler'e tecrübe kazandırdı. Genç yıldız da 2 gol-2 asistle kendini kanıtladı. Sol bekte de Çağtay Kurukalıp'a güvenip ilk kez forma şansı verdi.
HER fırsatta seyircinin desteğini vurgulayan Kartal, takıma sırt çeviren taraftarı iyi sonuçlarla tribüne çekti.



GÜNÜN TARTIŞMASI:
İsmail Kartal, bir kez daha üstüne basa basa '2. adam olmam' dedi. Bu Başkan Ali Koç'a bir mesaj mıydı?

ÖMER ÜRÜNDÜL
Başkan kendini rahatlatacak!
İsmail Kartal'ı, daha önceki Fenerbahçe döneminde de şampiyonluğu kaçırmasına rağmen başarılı bulmuştum. Sonra yollar ayrıldı ama Rize'deki görevinde de bende olumsuz bir izlenim bırakmadı. Şu anda da Fenerbahçe'yi önemli ölçüde toparladı. Takım bir ivme kazandı. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Gelecek seneye Trabzonspor her yönüyle hazır girecek. Doğal olarak Beşiktaş ve Galatasaray da yeni hamleler yapacaklar. Eğer İsmail Kartal ile devam edilip, ligin ilk haftalarında birkaç olumsuz netice gelirse bu ciddi sorunlara neden olur. Ali Koç dönemine denk gelen bu kadar uzun süreli başarısızlıktan sonra sarı-lacivertlilerin artık tahammülü kalmadı. Başkanın öncelikle kendisini ve tabii ki taraftarları rahatlatmak için çok kariyerli bir yabancı hocayı, yeni sezonda takımın başına geçirmesi gerek. İsmail Kartal'ın 'İkinci adam olmam' demesi normal, ben de onun yerinde olsam aynı görüşü paylaşırım.

GÜRCAN BİLGİÇ
'Benimle ol' derse iş değişir
İsmail Kartal'ın göreve gelişi, Fenerbahçe'nin Joachim Löw'le görüşmeye başlamasıyla oldu. Ali Koç, Divan Kurulu'nda üç teknik adamla görüştüklerini, birisi için de (Löw) hibrit proje (İsmail Kartal) uyguladıklarını söyledi. İsmail hoca bayrağı aldığında sezon sonuna kadar bu projenin içinde olacağını biliyordu. Bir teknik adam olarak yolunu çizdiği için yardımcılık, kariyer planlamasında elbette olamaz. Yalnız burada ince bir çizgi var; Löw ile İsmail hoca çok yakın arkadaşlar. Alman teknik adam, sözleşme imzaladığında 'Hadi arkadaşım benimle ol' derse İsmail hocanın kararı duygusal olabilir. Çünkü uzun vadeli bir planlama var. Burada hiyerarşiden önce Fenerbahçe'nin mali ve futbol kültürü olarak yeniden yapılanması söz konusu. Bugüne geldiğimizde İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik direktör sorunu olmadığını ispatladı. Yani; teknik adam görüşmelerinde yönetimin eli güçlendi.

BÜLENT TİMURLENK
Kartal'la dejavu yaşıyoruz!
İsmail Kartal'ın 'İkinci adam olmam' sözünü söyletecek bir geçmişi var. Fenerbahçe'de daha önceki dönemde de birinci adamdı. 60 yaşındaki bir teknik direktörün tenzili rütbeyi kabul etmesi mümkün değil. Başkan Ali Koç, ülkesinde başarılı ama yurt dışında çalışmamış Cocu'nun yanına bir Fransız sportif direktör (Comolli) denedi olmadı. Şampiyonluk kazanmış Ersun Yanal'ı getirdi o da olmadı. Türkiye'de çıkış yapmış genç Erol Bulut'la anlaştı onda da hedefe ulaşamadı. Emre Belözoğlu ile oluyordu ki ona da 'tecrübesiz' deyip yolları ayırdı. Denemediği tek model, futbol dünyasında herkesin ismini ezbere bildiği, bir ya da birden fazla ülkede şampiyonluk kazanmış, şöhretli bir teknik adam. O ismi açıkladığında kimsenin 'olmaz' diyemeyeceği türden bir teknik adam. F.Bahçe geçen sezonun da sonunu iyi oynadı, herkes Pereiralı dönemde 'Belözoğlu kalsaydı' dedi. Şimdi Kartal'la dejavu yaşıyoruz.

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