Muhteşem dokunuş

İsmail Kartal, 80 günde futbolcularına öz güven aşıladı, başarılı sonuçlarla da tribünleri coşturdu
Fenerbahçe'ye 13Ocak'ta gelenve ilk maçına15 Ocak'ta Antalyadeplasmanındaçıkan İsmail Kartal, KonferansLigi ve Türkiye Kupası'nahavlu atsa da ligde ikincilikhedefine emin adımlarla ilerliyor.İşte Kartal'ın, 80 günlükgörev süresinde yaptığı sihirlidokunuşlar: İMZA töreninde 'Oyuncularınmental enerjisinin düşükolduğunu gözlemledim' diyenİsmail Kartal, futbolcularla yakındanilgilenip bire bir toplantılarlaöz güvenlerinigeri kazanmalarınısağladı. KALECI Altay Bayındır'ın dönmesiyle rahatladı. Kritik kurtarışlara imza atan başarılı eldiven; Hatay, Kasımpaşave Alanyaspor galibiyetlerinin mimarı oldu.
SAĞDAKİ SORUNU ÇÖZDÜ
SAVUNMADA Kim'in partneri olarak Serdar Aziz'i oynatıp geri kazanan Kartal, sağdaki sorunu da Osayi ileçözdü. Nijeryalı oyuncunun kuvvetini ve hızını kullanıp yeni bir bek ortaya çıkardı. NOVAK'IN olmadığı maçlarda Ferdi'yi sola monte etti. Genç yıldız gol ve asistleriyle kendini parlatmayı bildi. ZAJC ve Crespo ikilisiyle orta sahada sezon başından beri aranan uyumu yakaladı. Zajc, Kartal'ın gelişiyle yükselişe geçip 5 gollük(4 gol-1 asist)katkı sağladı.Crespo ise kesicioyunuylatakımda savaşçırole büründü.
TARAFTARI GERİ KAZANDI EN son Aralık 2021'de skor katkısı veren Rossi'yi geziciforvet olarak kullanıp performansını yükseltti. Kartal'la son 5 maçta 2 gol-1 asist yaptı. PEREIRA döneminde 1 kez forma giyebilen Arda Güler'etecrübe kazandırdı. Genç yıldız da 2 gol-2 asistle kendini kanıtladı. Sol bekte de Çağtay Kurukalıp'a güvenip ilk kez forma şansı verdi. HER fırsatta seyircinin desteğini vurgulayan Kartal, takıma sırt çeviren taraftarı iyi sonuçlarla tribüne çekti.
GÜNÜN TARTIŞMASI:
İsmail Kartal, bir kez daha üstüne basa basa '2. adam olmam' dedi. Bu Başkan Ali Koç'a bir mesaj mıydı?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Başkan kendini rahatlatacak! İsmail Kartal'ı, daha önceki Fenerbahçe döneminde de şampiyonluğu kaçırmasına rağmen başarılı bulmuştum. Sonra yollar ayrıldı ama Rize'deki görevinde de bende olumsuz bir izlenim bırakmadı. Şu anda da Fenerbahçe'yi önemli ölçüde toparladı. Takım bir ivme kazandı. Amabir de madalyonun öbür yüzüvar. Gelecek seneye Trabzonspor her yönüyle hazır girecek. Doğal olarak Beşiktaş ve Galatasaray da yeni hamleler yapacaklar. Eğer İsmail Kartal ile devam edilip, ligin ilk haftalarında birkaç olumsuz netice gelirse bu ciddi sorunlara neden olur. Ali Koç dönemine denk gelen bu kadar uzun süreli başarısızlıktan sonra sarı-lacivertlilerin artık tahammülü kalmadı. Başkanın önceliklekendisini ve tabii ki taraftarlarırahatlatmak için çok kariyerlibir yabancı hocayı, yeni sezondatakımın başına geçirmesi gerek. İsmail Kartal'ın 'İkinci adam olmam' demesi normal, ben de onun yerindeolsam aynı görüşü paylaşırım.
GÜRCAN BİLGİÇ
'Benimle ol' derse iş değişir İsmail Kartal'ın göreve gelişi, Fenerbahçe'nin Joachim Löw'le görüşmeye başlamasıyla oldu. Ali Koç, Divan Kurulu'nda üç teknik adamla görüştüklerini, birisi için de (Löw) hibrit proje (İsmail Kartal) uyguladıklarını söyledi. İsmail hoca bayrağı aldığındasezon sonuna kadar buprojenin içinde olacağını biliyordu. Bir teknik adam olarak yolunu çizdiği için yardımcılık, kariyer planlamasında elbette olamaz. Yalnız burada ince bir çizgi var; Löw ileİsmail hoca çok yakın arkadaşlar.Alman teknik adam,sözleşme imzaladığında 'Hadiarkadaşım benimle ol' derseİsmail hocanın kararı duygusalolabilir. Çünkü uzun vadeli bir planlama var. Burada hiyerarşiden önce Fenerbahçe'nin mali ve futbol kültürü olarak yeniden yapılanması söz konusu. Bugüne geldiğimizde İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik direktör sorunu olmadığını ispatladı. Yani; teknik adam görüşmelerindeyönetimineli güçlendi.
BÜLENT TİMURLENK
Kartal'la dejavu yaşıyoruz! İsmail Kartal'ın 'İkinci adam olmam' sözünü söyletecek bir geçmişi var. Fenerbahçe'de daha önceki dönemde de birinci adamdı. 60 yaşındakibir teknik direktörün tenzilirütbeyi kabul etmesi mümkündeğil. Başkan Ali Koç, ülkesinde başarılı ama yurt dışında çalışmamış Cocu'nun yanına bir Fransız sportif direktör (Comolli) denedi olmadı. Şampiyonluk kazanmış Ersun Yanal'ı getirdi o da olmadı. Türkiye'de çıkış yapmış genç Erol Bulut'la anlaştı onda da hedefe ulaşamadı. EmreBelözoğlu ile oluyordu ki ona da 'tecrübesiz' deyip yolları ayırdı. Denemediği tek model, futbol dünyasında herkesin ismini ezbere bildiği, bir ya da birden fazla ülkede şampiyonluk kazanmış, şöhretli bir teknik adam. O ismi açıkladığında kimsenin 'olmaz' diyemeyeceği türden bir teknik adam. F.Bahçe geçen sezonun da sonunu iyi oynadı, herkes Pereiralı dönemde 'Belözoğlu kalsaydı' dedi. Şimdi Kartal'la dejavu yaşıyoruz.