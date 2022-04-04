Muhteşem dokunuş

Fenerbahçe'yeİsmail Kartal, KonferansLigi ve Türkiye Kupası'nahavlu atsa da ligde ikincilikhedefine emin adımlarla ilerliyor.törenindediyenİsmail Kartal, futbolcularla yakındanilgilenip bire bir toplantılarlaöz güvenlerinigeri kazanmalarınısağladı.Altay Bayındır'ın dönmesiyle rahatladı. Kritik kurtarışlara imza atan başarılı eldiven;galibiyetlerinin mimarı oldu.Kim'in partneri olarak Serdar Aziz'i oynatıp geri kazanan Kartal, sağdakiNijeryalı oyuncunun kuvvetini ve hızını kullanıp yeni bir bek ortaya çıkardı.olmadığı maçlarda Ferdi'yi sola monte etti. Genç yıldız gol ve asistleriyle kendini parlatmayı bildi.ikilisiyle orta sahada sezon başından beri aranan uyumu yakaladı. Zajc, Kartal'ın gelişiyle yükselişe geçipson Aralık 2021'de skor katkısı verenperformansını yükseltti. Kartal'la son 5 maçta 2 gol-1 asist yaptı.döneminde 1 kez forma giyebilenGenç yıldız da 2 gol-2 asistle kendini kanıtladı. Sol bekte de Çağtay Kurukalıp'a güvenip ilk kez forma şansı verdi.seyircinin desteğini vurgulayan Kartal, takıma sırt çeviren taraftarı iyi sonuçlarla tribüne çekti.İsmail Kartal, bir kez daha üstüne basa basa '2. adam olmam' dedi. Bu Başkan Ali Koç'a bir mesaj mıydı?Başkan kendini rahatlatacak!Kartal'ı, daha önceki Fenerbahçe döneminde de şampiyonluğu kaçırmasına rağmen başarılı bulmuştum. Sonra yollar ayrıldı ama Rize'deki görevinde de bende olumsuz bir izlenim bırakmadı. Şu anda da Fenerbahçe'yi önemli ölçüde toparladı. Takım bir ivme kazandı.Gelecek seneye Trabzonspor her yönüyle hazır girecek. Doğal olarak Beşiktaş ve Galatasaray da yeni hamleler yapacaklar. Eğer İsmail Kartal ile devam edilip, ligin ilk haftalarında birkaç olumsuz netice gelirse bu ciddi sorunlara neden olur. Ali Koç dönemine denk gelen bu kadar uzun süreli başarısızlıktan sonra sarı-lacivertlilerin artık tahammülü kalmadı.İsmail Kartal'ın 'İkinci adam olmam' demesi normal,'Benimle ol' derse iş değişirKartal'ın göreve gelişi, Fenerbahçe'nin Joachim Löw'le görüşmeye başlamasıyla oldu. Ali Koç, Divan Kurulu'nda üç teknik adamla görüştüklerini, birisi için de (Löw) hibrit proje (İsmail Kartal) uyguladıklarını söyledi.Bir teknik adam olarak yolunu çizdiği için yardımcılık, kariyer planlamasında elbette olamaz. Yalnız burada ince bir çizgi var;Çünkü uzun vadeli bir planlama var. Burada hiyerarşiden önce Fenerbahçe'nin mali ve futbol kültürü olarak yeniden yapılanması söz konusu. Bugüne geldiğimizde İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik direktör sorunu olmadığını ispatladı. Yani;Kartal'la dejavu yaşıyoruz!Kartal'ın 'İkinci adam olmam' sözünü söyletecek bir geçmişi var. Fenerbahçe'de daha önceki dönemde de birinci adamdı.Başkan Ali Koç, ülkesinde başarılı ama yurt dışında çalışmamış'nun yanına bir Fransız sportif direktör (Comolli) denedi olmadı. Şampiyonluk kazanmış'ı getirdi o da olmadı. Türkiye'de çıkış yapmış genç'la anlaştı onda da hedefe ulaşamadı.ile oluyordu ki ona da 'tecrübesiz' deyip yolları ayırdı. Denemediği tek model, futbol dünyasında herkesin ismini ezbere bildiği, bir ya da birden fazla ülkede şampiyonluk kazanmış, şöhretli bir teknik adam. O ismi açıkladığında kimsenin 'olmaz' diyemeyeceği türden bir teknik adam. F.Bahçe geçen sezonun da sonunu iyi oynadı, herkes Pereiralı dönemdededi. Şimdi Kartal'la dejavu yaşıyoruz.