Son dakika: Süper Lig’in yayıncısı kim olacak? BeIN Sports’tan flaş karar...

Grup TFF'ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği de gelir paylaşımlı bir de model önermişti. Geçtiğimiz hafta Katar'a giden TFF heyeti, yaptığı görüşmelerde Bein'in rakamı 2.6 milyar TL'ya kadar çıkardığı öğrenildi. Daha önce bu para 2 milyar TL civarıydı.