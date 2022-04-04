Son dakika: Trabzonspor Beşiktaş maçında Michy Batshuayi’den şok hareket!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada kullandığı penaltıyı penaltıyı kaçıran ve oyundan çıkan siyah beyazlı oyuncu Mich Batshuyayi sinirlerine hakim olamadı ve şok bir harekete imza attı.
Mücadelenin 69. dakikasında penaltı kaçıran Michy Batshuayi, oyundan çıkarak yerini Kenan Karaman'a bıraktı. Belçikalı golcü, oyundan alınmasına tepki gösterdi ve kenardaki buz kovasını tekmeledi.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...