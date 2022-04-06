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Giriş Tarihi: 6.4.2022

‘G.Saray’dan çok daha kaliteli takımız’

‘G.Saray’dan çok daha kaliteli takımız’
F.Bahçe'nın yıldızı İrfan Can Kahveci, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Kayserispor maçında 1 gol ve 1 asistle şov yapan 26 yaşındaki orta saha, golü hamile eşine armağan edecekti ancak top toplayıcı çocuk, meşin yuvarlağı kendisine vermedi. Bununla ilgili İrfan, "Suç onda değil, onu o psikolojiye sokan insanlarda" dedi. Potansiyelinin %50'sini yansıtabildiğini belirten tecrübeli oyuncu, G.Saray derbisiyle ilgili de "Derbi havasına girdik. Mert Hakan'la konuşuyoruz derbiyi. Şu an rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacak. Ama kadro olarak biz daha kaliteliyiz" ifadelerini kullandı.

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‘G.Saray’dan çok daha kaliteli takımız’
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