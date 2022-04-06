Hedefi 12’den vuruyor!

4-0'lık farklı Kayserispor galibiyetinin moraliyle Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe, örneğine az rastlanan bir istatistiğe imzasını attı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ağlara yolladığı 54 golün 12'sini ceza sahası dışından atarken, %22.2'lik oran yakaladı. Ligde ve Avrupa'da bu alanda lider olan İsmail Kartal'ın takımı; Milan (11), Alanyaspor (11), Real Betis(10), Napoli (10), Leipzig (10) ve Chelsea (9)'yi geride bıraktı. Ceza sahasından ağlarla buluşan gollerde başrolü bu sezonun parlayan isimlerinden Miha Zajc (3) aldı. Sloven yıldızı 2 golle İrfan Can izlerken Arda Güler, Rossi, Pelkas, Ferdi, Gustavo, Berisha ve Serdar Dursun da 1'er kez fileleri sarstı.