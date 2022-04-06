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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Mücevheri iyi işleyen kazanır

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Mücevheri iyi işleyen kazanır

Sabah Spor Yazarları, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini mercek altına aldı

SORU: Ligde artık sona doğru yaklaşıyoruz.. Bu hafta gözler F.Bahçe Galatasaray maçında olacak.. İki takıma bakarsak favori kim? Sonuç ne olur? İsmail Kartal ve Torrent için yorumlarınız nedir? Hangisi ağır basıyor?

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe kadro istikrarı yakaladı. Oyuncular birlikte oynama özelliklerini sahaya yansıtıyorlar. Bu tablo İsmail Kartal'ın eseridir. G.Saraylı oyuncularla Torrent'in bir uyumu olduğu söylenemez. Torrent döneminde G.Saray kazandığı maçları oyuncuların sorumluluk alması ile başardı. Derbinin favorisi olmaz. F.Bahçe kağıt üzerinde ağır basıyor ancak G.Saraylı oyuncular Barcelona deplasmanındaki kompakt futbola dayalı oyunu sahaya yansıtırlarsa kaybetmezler. Kerem'in de oynamayacağını düşünürsek G.Saray, Avrupa'da kendisine namağlup liderlik getiren oyun tarzını Kadıköy'e mutlaka taşımalıdır. G.Saray'da Muslera, Marcao, Gomis ve Babel tecrübeleriyle ön plana çıkar. F.Bahçe'de İrfan Can, Crespo, Kim Min-Jae ve kaleci Altay derbide etkili olur.



TORRENT KADERİNİ BELİRLEYECEK

ALİ GÜLTİKEN: Hedefi olan takımlar her zaman konsantrasyon olarak daha büyük bir itici güce sahip olurlar. F.Bahçe açısından ikincilik hedefi şu anda ulaşılabilir göründüğü için mutlaka bir katkı sağlayacaktır. Buna bir de derbi faktörünü eklediğimizde maksimum bir motivasyon ortaya çıkacak gibi görünüyor. Tabii Galatasaray açısından sezonu kurtarma adına bu maç büyük bir fırsat olarak görünüyor. Her şeyin kötü gittiği bir noktada F.Bahçe'yi deplasmanda yenebilmek, G.Saray adına sezonun kötü gidişatını geride bırakmak demek. Eldeki mücevheri işlemek her zaman bir ustalık göstergesi olmuştur. F.Bahçe'nin iyi ve yetenekli bir kadrosu var. İsmail Kartal, hem sistem tespitini doğru yaptı hem de istikrarlı bir 11 yaratmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu ve gözünü derbiye çevirdi. Domenec Torrent, F.Bahçe'yi deplasmanda yenerse, bunu çok savunmacı değil iyi bir oyunla gerçekleştirirse o zaman yeni gelecek yönetimin de önümüzdeki sezon için düşünmesini sağlayacaktır. Şu anda G.Saray için kalan tek hedef bu tür maçların kazanılması olarak görülüyor. Bu fırsatlar hem oyuncuları hem teknik adamları motive eder ve bazen güzel sıçramalar yaratır. Torrent'in kaderi biraz da oyuncuların bu maçtaki motivasyonlarına ve performanslarına bağlı.

F.BAHÇE İLK KEZ BU KADAR FAVORİ

GÜRCAN BİLGİÇ: Derbilerde bir klasik vardır; ev sahibi favoridir. Kadıköy'de de F.Bahçe sahaya kazanmaya daha yakın takım olarak çıkacak. Sarı-lacivertlilerin son haftalardaki gelişimi, kazandıkları oyun gücü, rakibe yarattıkları tehdit, takım iskeletinin oluşması, oyuncuların form tutması önemli. G.Saray, bir oyun bulamasa da bir takım oluşturdu. Ama Kadıköy'de 50 bin kişi önünde performansı koruyacak mental güce de ulaşmaları lazım. Son 3 sezondur ilk defa bir derbide F.Bahçe bu kadar avantajlı sahaya çıkacak. Bu maçların kendi içinde hikâyeleri vardır. Ama F.Bahçe ile G.Saray, Türkiye'de sporun lokomotifidir. Kimin şampiyon olduğunu tartışabiliriz. Ama ligin ağabeyi bu derbide belli olur. İsmail Kartal ligin şifrelerini iyi bilen bir isim. Her şeyden önce takımını kendine inandırdı. Oyuncu verimini artırdı. Şimdi taraftarı da arkasına aldı. Torrent oyuncu grubunu futbolun içine almak ist-i yor ama bir türlü sonuç istikrarını sağlayamadı. Beşiktaş derbisinde takımı iyi yönetti. Ama yine de maçları kazanırken kırılma anlarında hep penaltılar vardı. Ön tarafta ciddi son vuruş problemi çekiyorlar. Kerem'in sakatlığıyla birlikte hücum aksiyonlarında nasıl bir değişiklik yapacak, bakacağız.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Benim dünyadaki derbilerle ilgili genel bir görüşüm vardır; kendi sahasında oynayan bir adım öndedir. F.Bahçe bana göre bu maçın favorisi. Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi; F.Bahçe şu anda takım olarak iyi bir seviyeye geldi. İsmail Kartal, başarılı bir grafik çiziyor ve formda bir takım . Ayrıca büyük bir seyirci avantajıyla oynayacak. İkincisi ise G.Saray'da Kerem'in oynayamayacak olması. Çünkü ofansif anlamda G.Saray'ın tartışmasız en büyük gücü Kerem. G.Saray bence bu maçta Barcelona'ya oynadığı tarzda bir oyun anlayışıyla mücadele edecek. Koşan orta sahalarıyla pres yapıp geride alan daraltacak. Torrent bir sistem hocası. Sistemini oturtmak için zamana ihtiya var. En önemli handikabı, elindeki kadro yapısının istediği sisteme uygun olmayışı. Bir de ayrıca geleceği de soru işareti ama bütün bunların dışında o da kendisini bu maça zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlayacaktır. İsmail Kartal önde baskıya önem veriyor. İki ön liberosu Crespo ve Zajc takımın temel direkleri. Onların presleri ve oyundaki devamlılıkları F.Bahçe'ye hem ofansif hem defansif katkı sağlıyor. Yine aynı Kayseri maçı kadrosu ve aynı oyun anlayışını da bu maçta sahaya yansıtacaktır.

MESSİ NEYSE KEREM DE O!

BÜLENT TİMURLENK: G.Saray'ın Kadıköy'de kaybetmek için çok sebebi var. Geride kalan 2 sezonda Barcelona, Messi'nin ayağına bakardı. Şimdi de G.Saray, Kerem'in. Kerem'in yokluğunda Feghouli ve Mohamed'in olmadığı bir derbiye giderken kulübün gündemi son tarih olan cuma günü verilecek aday listeleri. Bir gerçek var ki kim seçilirse seçilsin Torrent ile devam etmeyecek. Son 2 sezondur kazanan G.Saray'ın yenilmemek üzere tek referansı Marsilya, Lazio ve Barcelona deplasmanlarında olduğu gibi sağlam savunma yapıp kaleyi kapatmak. Puan tablosunda hedefte olan takım F.Bahçe, son haftalarda iyi futbol oynayan takım da F.Bahçe. 50 bin taraftarı önünde daha iyi orta sahası olan ve son iki sezonda G.Saray'a kaybetmiş olmanın hırsını da sahaya yansıtacak olan takım F.Bahçe. Fenerbahçe'nin kazanmak için birden fazla nedeni var. Derbide F.Bahçe ağır basıyor.

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