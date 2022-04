Mücevheri iyi işleyen kazanır

Ligde artık sona doğru yaklaşıyoruz.. Bu hafta gözler F.Bahçe Galatasaray maçında olacak.. İki takıma bakarsak favori kim? Sonuç ne olur? İsmail Kartal ve Torrent için yorumlarınız nedir? Hangisi ağır basıyor?F.Bahçe kadro istikrarı yakaladı. Oyuncular birlikte oynama özelliklerini sahaya yansıtıyorlar.Torrent döneminde G.Saray kazandığı maçları oyuncuların sorumluluk alması ile başardı. Derbinin favorisi olmaz. F.Bahçe kağıt üzerinde ağır basıyor ancak G.Saraylı oyuncular Barcelona deplasmanındaki kompakt futbola dayalı oyunu sahaya yansıtırlarsa kaybetmezler.G.Saray'da Muslera, Marcao, Gomis ve Babel tecrübeleriyle ön plana çıkar. F.Bahçe'de İrfan Can, Crespo, Kim Min-Jae ve kaleci Altay derbide etkili olur.Hedefi olan takımlar her zaman konsantrasyon olarak daha büyük bir itici güce sahip olurlar.Buna bir de derbi faktörünü eklediğimizde maksimum bir motivasyon ortaya çıkacak gibi görünüyor. Tabii Galatasaray açısından sezonu kurtarma adına bu maç büyük bir fırsat olarak görünüyor.Eldeki mücevheri işlemek her zaman bir ustalık göstergesi olmuştur. F.Bahçe'nin iyi ve yetenekli bir kadrosu var. İsmail Kartal, hem sistem tespitini doğru yaptı hem de istikrarlı bir 11 yaratmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu ve gözünü derbiye çevirdi.Şu anda G.Saray için kalan tek hedef bu tür maçların kazanılması olarak görülüyor. Bu fırsatlar hem oyuncuları hem teknik adamları motive eder ve bazen güzel sıçramalar yaratır.Derbilerde bir klasik vardır; ev sahibi favoridir. Kadıköy'de de F.Bahçe sahaya kazanmaya daha yakın takım olarak çıkacak. Sarı-lacivertlilerin son haftalardaki gelişimi, kazandıkları oyun gücü, rakibe yarattıkları tehdit, takım iskeletinin oluşması, oyuncuların form tutması önemli.Son 3 sezondur ilk defa bir derbide F.Bahçe bu kadar avantajlı sahaya çıkacak. Bu maçların kendi içinde hikâyeleri vardır. Ama F.Bahçe ile G.Saray, Türkiye'de sporun lokomotifidir. Kimin şampiyon olduğunu tartışabiliriz. Ama ligin ağabeyi bu derbide belli olur. İsmail Kartal ligin şifrelerini iyi bilen bir isim.Oyuncu verimini artırdı. Şimdi taraftarı da arkasına aldı. Torrent oyuncu grubunu futbolun içine almak ist-i yor ama bir türlü sonuç istikrarını sağlayamadı. Beşiktaş derbisinde takımı iyi yönetti. Ama yine de maçları kazanırken kırılma anlarında hep penaltılar vardı.Kerem'in sakatlığıyla birlikte hücum aksiyonlarında nasıl bir değişiklik yapacak, bakacağız.Benim dünyadaki derbilerle ilgili genel bir görüşüm vardır; kendi sahasında oynayan bir adım öndedir. F.Bahçe bana göre bu maçın favorisi.Birincisi; F.Bahçe şu anda takım olarak iyi bir seviyeye geldi. İsmail Kartal, başarılı bir grafik çiziyor ve formda bir takım . Ayrıca büyük bir seyirci avantajıyla oynayacak.Çünkü ofansif anlamda G.Saray'ın tartışmasız en büyük gücü Kerem. G.Saray bence bu maçta Barcelona'ya oynadığı tarzda bir oyun anlayışıyla mücadele edecek. Koşan orta sahalarıyla pres yapıp geride alan daraltacak.En önemli handikabı, elindeki kadro yapısının istediği sisteme uygun olmayışı. Bir de ayrıca geleceği de soru işareti ama bütün bunların dışında o da kendisini bu maça zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlayacaktır.İki ön liberosu Crespo ve Zajc takımın temel direkleri. Onların presleri ve oyundaki devamlılıkları F.Bahçe'ye hem ofansif hem defansif katkı sağlıyor. Yine aynı Kayseri maçı kadrosu ve aynı oyun anlayışını da bu maçta sahaya yansıtacaktır.G.Saray'ın Kadıköy'de kaybetmek için çok sebebi var. Geride kalan 2 sezonda Barcelona, Messi'nin ayağına bakardı. Şimdi de G.Saray, Kerem'in. Kerem'in yokluğunda Feghouli ve Mohamed'in olmadığı bir derbiye giderken kulübün gündemi son tarih olan cuma günü verilecek aday listeleri.Son 2 sezondur kazanan G.Saray'ın yenilmemek üzere tek referansı Marsilya, Lazio ve Barcelona deplasmanlarında olduğu gibi sağlam savunma yapıp kaleyi kapatmak.50 bin taraftarı önünde daha iyi orta sahası olan ve son iki sezonda G.Saray'a kaybetmiş olmanın hırsını da sahaya yansıtacak olan takım F.Bahçe.