Andres Iniesta’dan İspanya ve Japonya’ya destek!

Her iki ülkenin de ortak rakibi Almanya'nın gruptaki konumuna yönelik ise Iniesta, "Hem İspanya ve hem de Japonya'nın Almanya'yı yenmeleri için yüzde 100'lerinde olmaları gerekecek." şeklinde görüş belirtti. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacak.