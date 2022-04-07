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Giriş Tarihi: 8.4.2022 01:07

Andres Iniesta'dan İspanya ve Japonya'ya destek!

AA
Andres Iniesta’dan İspanya ve Japonya’ya destek!

Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'de oynayan 37 yaşındaki İspanyol futbolcu Andres Iniesta, Katar 2022 Dünya Kupası'nda aynı gruba düşen ülkesi ve Japonya'yı birlikte desteklediğini söyledi.

Andres Iniesta, batıdaki Osaka kentinde katıldığı bir etkinlikte, Katar 2022 Dünya Kupası'nda Japonya'nın, ülkesi İspanya ve Almanya ile aynı grupta yer almasını değerlendirdi.

Yıldız futbolcu, Güney Afrika'da düzenlenen 2010'daki finalin 116. dakikasında attığı golle kupaya taşıdığı ülkesi İspanya ile halihazırda top koşturduğu Japonya'yı, Katar'da birlikte desteklediğini kaydetti.

"İspanya harika bir takım, Japonya da birlikte oldukça iyi oynayabilen birçok genç oyuncudan istifade ediyor." diyen Iniesta, "Tabii ki İspanya'yı destekliyorum ancak Japonya'nın da ilerlemesini isterim." ifadelerini kullandı.

Her iki ülkenin de ortak rakibi Almanya'nın gruptaki konumuna yönelik ise Iniesta, "Hem İspanya ve hem de Japonya'nın Almanya'yı yenmeleri için yüzde 100'lerinde olmaları gerekecek." şeklinde görüş belirtti. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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Andres Iniesta'dan İspanya ve Japonya'ya destek!
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