‘Başaktör Gümüşdağ ve arkadaşları’

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, iftarda Trabzon basınıyla buluştu ve önemli açıklamalar yaptı. TFF Başkanıistifası sonrası açıklamalarını okuduk. Sayın Göksel Gümüşdağ'ı suçladı. 21 Haziran 2020'de Trabzon'daki sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir toplantı düzenledik.Trabzon Barosu Başkanlığı, suç duyurusunda bulunmuştu bu isimlerle ilgili. İstanbul Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Sayın savcım umarım yeniden şikâyetleri değerlendirir.sene Nihat Özdemir'i uyarıp 'Federasyon içinde bazı gruplar var, icraatlarınız bunun sonucudur, bu sağlığınızı bozar' dedim ve ceza yedim.MHK kararlarıyla ligi şaibeli kabul etmeyiz. MHK, hakemlerle ilgili görevden alma kararları aldığı zaman en yakınımızdaki takımlarla 18 ila 20 puan fark vardı. Zaten Trabzonspor'un şampiyonluğunun resmen tescillenmese de fiilen tescillendiği dönemde alınmış bir karar. O içlerindeki sorundur. Trabzonspor'u bağlamaz.BAZI kulüpler ligin tescil edilmemesi yönünde taleplerde bulunuyor. Bu kimsenin haddine değil. Kimsenin aklının ucundan da geçmemelidir.