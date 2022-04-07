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Giriş Tarihi: 7.4.2022

‘Başaktör Gümüşdağ ve arkadaşları’

YUNUS EMRE SEL
‘Başaktör Gümüşdağ ve arkadaşları’

“Geçen sene Özdemir’i TFF içindeki bazı gruplara karşı uyardım ve ceza yedim. Şimdi görüyoruz ki o grup Özdemir’in sağlığını da bozmuş, istifa etmek zorunda kalmış.”

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, iftarda Trabzon basınıyla buluştu ve önemli açıklamalar yaptı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasıyla başlayan süreci değerlendiren Sürmen şunları söyledi:
NIHAT ÖZDEMIR'IN istifası sonrası açıklamalarını okuduk. Sayın Göksel Gümüşdağ'ı suçladı. 21 Haziran 2020'de Trabzon'daki sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir toplantı düzenledik. O toplantıda TFF içindeki yapılanmalarda bazı isimler de açıklandı. Şimdi bakıyoruz, o isimler başaktör olarak Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları olarak geçiyor. Trabzon Barosu Başkanlığı, suç duyurusunda bulunmuştu bu isimlerle ilgili. İstanbul Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Sayın savcım umarım yeniden şikâyetleri değerlendirir.
GEÇEN sene Nihat Özdemir'i uyarıp 'Federasyon içinde bazı gruplar var, icraatlarınız bunun sonucudur, bu sağlığınızı bozar' dedim ve ceza yedim. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki o grup Nihat Özdemir'in kendisinin de açıkladığı gibi sağlığını da bozmuş, istifa etmek zorunda kalmış.

HAKEM KARARI MHK'NIN SORUNU, BİZİ BAĞLAMAZ

MHK kararlarıyla ligi şaibeli kabul etmeyiz. MHK, hakemlerle ilgili görevden alma kararları aldığı zaman en yakınımızdaki takımlarla 18 ila 20 puan fark vardı. Zaten Trabzonspor'un şampiyonluğunun resmen tescillenmese de fiilen tescillendiği dönemde alınmış bir karar. O içlerindeki sorundur. Trabzonspor'u bağlamaz.
BAZI kulüpler ligin tescil edilmemesi yönünde taleplerde bulunuyor. Bu kimsenin haddine değil. Kimsenin aklının ucundan da geçmemelidir.

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‘Başaktör Gümüşdağ ve arkadaşları’
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