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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Çocuk oyuncağı değil!

Çocuk oyuncağı değil!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Kuruçeşme'de kongre üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. "G.Saray derbisi öncesi Mesut Özil'in affedilmesi söz konusu mu" sorusuna Başkan Koç, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Çocuk oyuncağı değil bu karar. Aslolan Fenerbahçe" yanıtını verdi. Crespo için devre arasında İspanya'dan ciddi bir teklif geldiğini de söyleyen Koç, "Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha böyle bir teklif gelmez, çünkü kafası yine karışır" dedi. Ayrıca Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalayacaklarını ve oyuncuyu bırakmayacaklarını ifade etti.

OZAN KÖTÜ DÖNDÜ
Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile ilgili ise "Watford'un sahibiyle konuştum. 'Muhtemelen ligden düşeceğiz, Ozan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor, oynasın kilo almasın' dedi. İngiltere'ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm" ifadelerini kullandı.

BERKE KASAYI DOLDURACAK
Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak olan 21 yaşındaki Berke Özer, kulübe para kazandırarak gidecek. 2000 doğumlu kaleci, 23 yaş altında kaldığı için transfer olacağı kulüp, sarı-lacivertlilere yetiştirme bedeli ödeyecek. Bu bedel, Avrupa'ya transferinde 90 bin Euro (1.4 milyon TL), Türkiye'ye ise 300 bin TL olacak.

PEREİRA MİRAS BIRAKTI
YOLLARI ayırdıkları teknik direktör Vitor Pereira'ya da değinen Ali Koç, "Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Osayi-Samuel'den sağ bek, Ferdi Kadıoğlu'ndan sol bek çıkardı. Zajc'ı satacaktık, satılmasına izin vermedi. Crespo, Kim transferlerini yaptırdı. Birçok oyuncunun performansı yükseldi. Ama herkese uymadı. Örneğin Pelkas'ın performansında düşüş yaşandı" diye konuştu.

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