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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Pjanic’i bize verin!

UĞUR ÇEM
Pjanic’i bize verin!

Burak Elmas, Beşiktaş’ta kiralık oynayan 32 yaşındaki yıldızı İstanbul’da Barcelona Başkanı Laporta’dan istedi. Ancak kongrede ibra edilmeyip seçim kararı alınca operasyon yarıda kaldı

Galatasaray'ın gizli kapılar ardından yürüttüğü Miralem Pjanic operasyonu şimdilik kongreye takıldı! El Mundo Deportivo gazetesi, bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve satın alma opsiyonu olmayan Boşnak yıldıza Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı. Avrupa Ligi'nde Barcelona ile olan eşleşmede Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta ile İstanbul'da yakın görüntüler sergileyen Başkan Burak Elmas'ın, bu transfer için ön temasta bulunduğu öğrenilirken, Gedson'u Kartal'a kaptırmasının ardından Pjanic'in peşine düştüğü akıllara geldi. Laporta o günlerde, "Pena'dan sonra da G.Saray'a kiralık oyuncular verebilirim" demişti.

KAĞIT ÜSTÜNDE KALABİLİR
El Mundo Deportivo'da çıkan bu haberde oyuncuya talip olan Galatasaray ise ay sonunda yeni başkanını seçecek. Bu yüzden Pjanic misillemesi Başkan Elmas'ın kağıt üzerinde hamlesi olarak kalabilir. Ancak dün Dernekler Masası'nın idari ibrasızlığı bozmasıyla Burak Elmas, göreve devam etme kararı alırsa bu transfer dosyasını yeniden açacak.

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