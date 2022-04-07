Pjanic’i bize verin!

Burak Elmas, Beşiktaş’ta kiralık oynayan 32 yaşındaki yıldızı İstanbul’da Barcelona Başkanı Laporta’dan istedi. Ancak kongrede ibra edilmeyip seçim kararı alınca operasyon yarıda kaldı
Galatasaray'ın gizli kapılar ardından yürüttüğü Miralem Pjanic operasyonu şimdilik kongreye takıldı! El Mundo Deportivo gazetesi,bu sezon Beşiktaş'takiralık olarak forma giyenve satın alma opsiyonuolmayan Boşnak yıldızaGalatasaray'ın talip olduğunuyazdı. Avrupa Ligi'nde Barcelona ile olan eşleşmede Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta ile İstanbul'da yakın görüntüler sergileyen Başkan Burak Elmas'ın, bu transfer için ön temasta bulunduğu öğrenilirken, Gedson'u Kartal'a kaptırmasının ardından Pjanic'in peşine düştüğü akıllara geldi. Laportao günlerde, "Pena'dansonra da G.Saray'akiralık oyuncular verebilirim" demişti.
KAĞIT ÜSTÜNDE KALABİLİR
El Mundo Deportivo'da çıkan bu haberde oyuncuya talip olan Galatasaray ise ay sonunda yeni başkanını seçecek. Bu yüzden Pjanic misillemesi Başkan Elmas'ın kağıt üzerinde hamlesi olarak kalabilir. Ancak dün Dernekler Masası'nın idari ibrasızlığı bozmasıyla BurakElmas, göreve devam etme kararıalırsa bu transfer dosyasınıyeniden açacak.