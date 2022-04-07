TFF’den Cüneyt Çakır’a 2 İsviçre vizesi!

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi klasman dışında bırakmasının ardından İsviçre Futbol Federasyonu, TFF'ye, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ı istediğine dair yazı göndermişti. TFF yönetimi, yaptığı değerlendirmede bu talebi olumlu karşıladı ve tücrübeli hakeme Avrupa'da düdük çalmanın yolunu açtı. Futbol Federasyonu, İsviçre'ye gönderdiği yazıda,dedi. Şimdi gözler Cüneyt Çakır'a çevrildi.Bilindiği üzere Tahkim Kurulu, MHK'nin liste dışı kararını bozmuş ve hakemlere kokartlarını iade etmişti. Ancak Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevden el çektirilen hakemlere maç vermeyeceğini söylemişti.