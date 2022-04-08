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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Kadıköy’de kesinlikle kazanacağız

Kadıköy’de kesinlikle kazanacağız

G.Saray’ın hocası Torrent bomba gibi açıklamalar yaptı: “Pazar günü armamız için kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz”

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent derbi için önemli mesajlar verdi. Habertürk'e konuşan tecrübeli teknik adam, "Tabii ki bu derbi inanılmaz önemli. Barcelona-Real Madrid maçlarına çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico'yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Ancak bir maçla kulübün ve oyuncuların geleceği değişmez. Armamız için tüm gücümüzü vereceğiz. Biz Fenerbahçe mücadelesini kesinlikle kazanacağız. Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynayabilir. Durumu cuma günü (bugün) netleşir. Oynayamazsa farklı çözümler buluruz. Takımdaki bir futbolcunun yokluğunu bahaneye çevirirsek, yanlış yere odaklanmış oluruz."

KALIRSAM BARÇA MODELI OLACAK!
TORRENT, gelecek sezonun planlarını da şöyle anlattı: "Seneye burada devam edersem, Pep ile Barcelona'daki oyun stilimizi uygulamaya çalışacağım. Bu oyun için farklı stilde futbolculara ihtiyacımız olacak. Mesela hatlar arasında oynayabilen, açık oynuyorsa doğal ayağında oynayabilen isimlere ihtiyacımız var. Bunun için bir sezon öncesi kampı geçirmemiz lazım. New York City'de teoride yetenek açısından Galatasaray'a göre düşük bir kadromuz vardı. Ama o oyuncularla da istediklerimizi yapabildik. Bir stil yaratmalıyız. Jürgen Klopp örneğini verdim, bir stil yaratmak 3 yılını aldı. Pep ile Manchester City'de ilk senemizde kupa kazanamadık. İkinci senemizde 100 puanla rekor kırarak şampiyon olduk. Futboldaki ışık, aç-kapa ile olmuyor. Eğer biri böyle bir şeyi teklif ediyorsa, söz veriyorsa yalan söylüyordur. Futbolda gelecek için net bir sistem kurulur. Bunu da inanan insanlarla yaparsınız ve yola devam edersiniz. 4-5 ayda hoca değiştirerek bir şey yaratmak mümkün değildir."

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Kadıköy’de kesinlikle kazanacağız
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