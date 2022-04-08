Mame Thiam Beşiktaş’a mı gidiyor? Berna Gözbaşı’ndan paylaşım...

Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan deneyimli golcü Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları gündeme geldi. Bu sezon 20 maçta 10 gol ve 4 asist katkısı yapan Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Berna Gözbaşı, Mame Thiam'ın transferi iddiası hakkında şunları söyledi: "Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok! Bırakın şu menajer, algı, piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini! Lig devam ederken ayıp!"
Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mame Thiam, 20 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı. Tecrübeli golcü 16 karşılaşmada forma giymedi.