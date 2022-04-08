Mame Thiam Beşiktaş’a mı gidiyor? Berna Gözbaşı’ndan paylaşım...

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Berna Gözbaşı, Mame Thiam'ın transferi iddiası hakkında şunları söyledi: "Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok! Bırakın şu menajer, algı, piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini! Lig devam ederken ayıp!"