Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mame Thiam Beşiktaş'a mı gidiyor? Berna Gözbaşı'ndan paylaşım...
Giriş Tarihi: 8.4.2022 15:23 Son Güncelleme: 8.4.2022 15:25

Mame Thiam Beşiktaş'a mı gidiyor? Berna Gözbaşı'ndan paylaşım...

Mame Thiam Beşiktaş’a mı gidiyor? Berna Gözbaşı’ndan paylaşım...

Kayserispor'un başarılı golcüsü Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları gündeme geldi. Ortaya çıkan iddianın ardından Kayerispor Başkanı Berna Gözbaşı konuyla alakalı flaş bir paylaşımda bulundu.

Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan deneyimli golcü Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları gündeme geldi. Bu sezon 20 maçta 10 gol ve 4 asist katkısı yapan Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Berna Gözbaşı, Mame Thiam'ın transferi iddiası hakkında şunları söyledi: "Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok! Bırakın şu menajer, algı, piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini! Lig devam ederken ayıp!"

Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mame Thiam, 20 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı. Tecrübeli golcü 16 karşılaşmada forma giymedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Son dakika| Ukrayna'da tren istasyonunu bombalandı! Onlarca ölü var, füzenin üzerindeki çarpıcı not dikkat çekti
Eren'in annesi Ayşe Bülbül SABAH'a konuştu: "Yazıklar olsun size"
Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
ROKETSAN 'zorlu görevlere hazır' diyerek paylaştı: Gözü pek hedefi tek!
"Tacizci" iftirası ile katledilmişti! Diyarbakır'daki cinayette flaş gelişme
Vergi ve Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi
Son dakika: Annesi Başkan Erdoğan'a seslenmişti! Faslı Yusuf bebek için Türkiye harekete geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
Mame Thiam Beşiktaş'a mı gidiyor? Berna Gözbaşı'ndan paylaşım...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA