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Giriş Tarihi: 8.4.2022

MHK’nin son kararı Karaoğlan

MHK’nin son kararı Karaoğlan
SÜPER Lig'de haftanın maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Halil Umut Meler ile Karaoğlan arasında gidip gelen MHK, 35 yaşındaki hakemde karar kıldı. Pazar günü 20.30'daki karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Aleks Taşçıoğlu yapacak, dördüncü hakem ise Onur Özütoprak olacak. Kariyerindeki ilk İstanbul derbisini 14 Mart 2022'de G.Saray- Beşiktaş maçı ile yöneten Karaoğlan bu sezon Süper Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta düdük çaldı. Geçen hafta F.Bahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği mücadeleyi de yöneten Karaoğlan, kariyeri boyunca 50 Süper Lig maçında görev aldı.

BUGÜN: 20.30 G.Antep-Trabzonspor: Erkan Özdamar YARIN: 13.30 F.Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz, 16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu, Ç.Rize-İH Konya: Ali Şansalan, 20.30 Beşiktaş-A.Alanya: Volkan Bayarslan PAZAR: 13.30 ÖK Yeni Malatya-GZT Giresun: Yasin Kol, 16.00 DG Sivas-M.Başakşehir: Halil Umut Meler, A.Demir-Altay: Arda Kardeşler
PAZARTESI: 20.30 Antalya-A.Hatay: Kadir Sağlam

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MHK’nin son kararı Karaoğlan
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