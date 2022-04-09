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Giriş Tarihi: 9.4.2022 19:28 Son Güncelleme: 9.4.2022 19:28

Bayern Münih, Augsburg'u tek golle geçti!

AA
Bayern Münih, Augsburg’u tek golle geçti!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Augsburg'u Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan Bayern Münih, 82. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Lider Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı. Augsburg ise 32 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg sahasında Arminia Bielefeld'i 4-0, Köln evinde Mainz 05'i 3-2 ve Borussia Mönchengladbach deplasmanda Greuther Fürth'ü 2-0 yendi.

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Bayern Münih, Augsburg'u tek golle geçti!
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