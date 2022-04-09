Bayern Münih, Augsburg’u tek golle geçti!

Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan Bayern Münih, 82. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Lider Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı. Augsburg ise 32 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.