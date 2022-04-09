Divan’da büyük düello

F.Bahçe'de gözler bugün yapılacak Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimine çevrildi. Günlerdiradaylar arasında ciddi tartışmalaryaşanırken özellikle 8yıldır divan başkanı olarakgörev yapan Vefa Küçük ilediğer aday Uğur Dündar'ın birbirlerihakkında kullandıklarısuçlayıcı ifadeler gündeme damgavurmuştu. Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır olmak üzere toplam 4 adayın yarışacağı ve yaklaşık 2 bin kişinin oy kullanması beklenen seçim, Fenerbahçe FarukIlgaz Tesisleri'nde saat 10.00-15.00 arasında yapılacak.