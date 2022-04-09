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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Divan’da büyük düello

Divan’da büyük düello
F.Bahçe'de gözler bugün yapılacak Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimine çevrildi. Günlerdir adaylar arasında ciddi tartışmalar yaşanırken özellikle 8 yıldır divan başkanı olarak görev yapan Vefa Küçük ile diğer aday Uğur Dündar'ın birbirleri hakkında kullandıkları suçlayıcı ifadeler gündeme damga vurmuştu. Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır olmak üzere toplam 4 adayın yarışacağı ve yaklaşık 2 bin kişinin oy kullanması beklenen seçim, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00- 15.00 arasında yapılacak.

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Divan’da büyük düello
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