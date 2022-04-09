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Giriş Tarihi: 9.4.2022 16:30 Son Güncelleme: 9.4.2022 16:48

Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor! 6 gollü maçta...

AA
Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor! 6 gollü maçta...

Geçtiğimiz sezon Lille ile Fransa Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer oldu. Müthiş bir form yakalayan Yusuf Yazıcı son oynana Khimki maçında da sahneye çıktı. Yusuf Yazıcı'nın performansı Rusya'da dikkat çekiyor.

Ligin 24. haftasında Khimki, CSKA Moskova'yı konuk etti. Rusya Premier Lig'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, deplasmanda Khimki'ye 4-2 yenildi.

6 GOLLÜ MAÇ

Khimki'ye CSKA Moskova karşısında galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Iliya Sadygov, 54 ve 86. dakikalarda Alexander Rudenko, 80. dakikada da Besard Sabovic kaydetti.

CSKA'NIN 2. GOLÜ YUSUF'TAN GELDİ

CSKA Moskova'nın gollerini 32. dakikada Egor Ushakov ve 44. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti.

Ligde oynadığı 6 maçın tamamında fileleri havalandıran Yusuf Yazıcı, gol sayısını 8'e yükseltti.

Bu sonuçla düşme hattındaki Khimki, 24 puana çıktı. Üçüncü sıradaki CSKA Moskova ise 43 puanda kaldı.

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Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor! 6 gollü maçta...
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