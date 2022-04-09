Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor! 6 gollü maçta...

Ligin 24. haftasında Khimki, CSKA Moskova'yı konuk etti. Rusya Premier Lig'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, deplasmanda Khimki'ye 4-2 yenildi.
6 GOLLÜ MAÇ
Khimki'ye CSKA Moskova karşısında galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Iliya Sadygov, 54 ve 86. dakikalarda Alexander Rudenko, 80. dakikada da Besard Sabovic kaydetti.
Ligde oynadığı 6 maçın tamamında fileleri havalandıran Yusuf Yazıcı, gol sayısını 8'e yükseltti.
Bu sonuçla düşme hattındaki Khimki, 24 puana çıktı. Üçüncü sıradaki CSKA Moskova ise 43 puanda kaldı.