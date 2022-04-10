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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Küçük kaybetti Dündar kazandı

Küçük kaybetti Dündar kazandı

Ali Koç’un desteklediği Vefa Küçük’ü geçen Uğur Dündar iki yıl için yeni başkan oldu. Dündar 824, Küçük 799 oy aldı

F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır yarıştı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda 1871 üye oy atıldı. 824'ünü alan Uğur Dündar iki yıl için başkanlık koltuğuna otururken, 8 yıldır bu görevi yapan Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı. Çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirten Dündar, "Başkan Ali Koç ile adaylığımı ilan etmeden önce yaptığım görüşmede kendisine birlik ve bütünlük için yola çıktığımızı, kimsenin adamı olmayacağımı, F.Bahçe'nin adamı olarak görev yapacağımı net bir şekilde söyledim" dedi. Bu arada başkan Ali Koç (yanda) seçimi yakından takip edip sonucun ardından bir de konuşma yaptı.

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Küçük kaybetti Dündar kazandı
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