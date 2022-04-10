Küçük kaybetti Dündar kazandı

F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.yarıştı.olağanüstü seçimli genel kurulda9 oy ise geçersiz sayıldı. Çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirten Dündar, "Başkan Ali Koç ile adaylığımı ilan etmeden önce yaptığım görüşmede kendisine birlik ve bütünlük için yola çıktığımızı,dedi. Bu arada başkan Ali Koç (yanda) seçimi yakından takip edip sonucun ardından bir de konuşma yaptı.