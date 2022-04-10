Küçük kaybetti Dündar kazandı

F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan VefaKüçük, Uğur Dündar, SaitYılmaz ve Nail Kır yarıştı. 14 sandıkta 3 bin 76üyenin oy kullanma hakkınasahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda 1871 üye oy atıldı.824'ünü alan UğurDündar iki yıl için başkanlıkkoltuğuna otururken,8 yıldır bu göreviyapan Vefa Küçük799, Nail Kır 122, SaitYılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı. Çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirten Dündar, "Başkan Ali Koç ile adaylığımı ilan etmeden önce yaptığım görüşmede kendisine birlik ve bütünlük için yola çıktığımızı, kimseninadamı olmayacağımı,F.Bahçe'nin adamı olarakgörev yapacağımı net birşekilde söyledim" dedi. Bu arada başkan Ali Koç (yanda) seçimi yakından takip edip sonucun ardından bir de konuşma yaptı.