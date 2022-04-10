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Giriş Tarihi: 10.4.2022 18:08 Son Güncelleme: 10.4.2022 18:26

Son dakika: Süper Lig'de dev derbi! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray

Son dakika: Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe’nin konuğu Galatasaray

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan maç kadrosunda yer almazken Galatasaray'da ise sakatrlıkları bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed derbi kadrosunda yer almıyor.

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi. Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı.

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN YOK!

İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

LİGDE SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.

Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE KADIKÖY'DEKİ SON 4 DERBİYİ KAZANAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamadı. Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı son 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertliler, sahasında rakibiyle 2017-2018'de 0-0 ve 2018-2019'da 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Ülker Stadı'nda 2019-2020 sezonunda oynanan mücadeleyi 3-1, 2020-2021'de yapılan derbiyi ise 1-0 üstün tamamladı.

İSMAİL KARTAL'IN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 derbide 9 puan elde etti. Sarı-lacivertli takım, 2014-2015 sezonunda Kartal yönetiminde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etmişti. Söz konusu sezonda Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ise sarı-kırmızılılara 1-0 üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan derbiyi penaltı atışları sonucunda 3-2 kazandı.

GALATASARAY'DA FEGHOULI VE MOHAMED YOK!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu'nun ise derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ile Emre Kılınç, derbide de kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

KADIKÖY'DEKİ SON 4 DERBİDE YENİLMEDİ!

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide mağlup olmadı. Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi. Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika: Süper Lig'de dev derbi! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray
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