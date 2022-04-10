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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Vida ile anlaşma zemini sağlandı!

Vida ile anlaşma zemini sağlandı!

Beşiktaş’ın takımda tutmak istediği 32 yaşındaki Hırvat stoper, 2 milyon Euro’nun altına inince yeni sözleşme için ışık doğdu

Teknik direktör Valerien İsmael'in takımda kalmasını istediği oyunculardan olan Vida ile pazarlıklar yoğunlaştırıldı. Yönetim, yıllık 3.4 milyon Euro olan maaşında indirim istediği, 32 yaşındaki futbolcuya, 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat önermiş ancak Hırvat stoper, 2 milyon Euro'ya kadar düşüp, altına inmeyince anlaşma sağlanamamıştı. Beşiktaş'ta forma giymeye devam etmek isteyen Vida'nın rakam konusunda yumuşaması ile birlikte görüşmeler kaldığı yerden devam etmeye başladı. Siyah-beyazlı forma ile yoluna devam etme düşüncesi ağır basan ve Arap ülkelerinden gelen çok yüksek yıllık ücretli sözleşmeleri geri çeviren 32 yaşındaki stoper ile 1.7 milyon Euro civarında anlaşma sağlanması bekleniyor.

MAÇ GÜNÜ ANTRENMAN!
İdman metotları ve sıkı çalışmaları dikkat çeken Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael dün bir ilke imza attı. Maç sabahı takıma Ümraniye Tesisleri'nde kısa bir antrenman yaptırdı. Futbolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi. 46 yaşındaki teknik adamın getirdiği bir değişiklik ise maç önü yapılan ısınma antrenmanlarında takımı 11 ya da yedek diye ayırmaması oldu. Bu arada Fransız hoca, Trabzon maçı 11'ini değiştirmeyip Alanyaspor'a karşı da sahaya sürdü.

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Vida ile anlaşma zemini sağlandı!
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