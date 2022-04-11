Adalet, saygı ve inancımız var

Fenerbahçe'de 7 sene sonra çıktığı derbiden zaferle ayrılan İsmail Kartal galibiyeti taraftara armağan edip şunları söyledi:Bu takımla en iyisini yapmaya çalışıyoruz, onlar varsa biz varız. Galibiyet camiaya hayırlı olsun.Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.Zajc'ın röportajına baskın yapan Mert Hakan, "Golleri hep Zajc atıyor, biz atamıyoruz" derken sonucu şöyle yorumladı: "Derbi sonuçta sezonun en büyük maçları. İkisini de kazanmayı bildik. İsmail hoca ile her şey değişti. 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi yıkılmayalım, kenetlenelim ve şampiyonluğa yürüyelim. Bir yenilgide birbirimize girmeyelim. Bugün (dün) Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim."