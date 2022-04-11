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Giriş Tarihi: 11.4.2022

Adalet, saygı ve inancımız var

VOLKAN DEMİR
Adalet, saygı ve inancımız var
Fenerbahçe'de 7 sene sonra çıktığı derbiden zaferle ayrılan İsmail Kartal galibiyeti taraftara armağan edip şunları söyledi: "Onlar bize güvensin, biz de onları mahcup etmeyeceğiz. Bu takımla en iyisini yapmaya çalışıyoruz, onlar varsa biz varız. Galibiyet camiaya hayırlı olsun. Oyuncularım söylediğim her şeyi eksiksiz yerine getirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Bir takım içinde adalet, saygı ve inancınız varsa o takım başarılı olur. Biz de bunu sağladık. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Şu an her şey yolunda gidiyor, inşallah sezon sonuna kadar böyle devam ederiz."

MERT: F.BAHÇE'YE GELDİĞİMİ HİSSETTİM
Zajc'ın röportajına baskın yapan Mert Hakan, "Golleri hep Zajc atıyor, biz atamıyoruz" derken sonucu şöyle yorumladı: "Derbi sonuçta sezonun en büyük maçları. İkisini de kazanmayı bildik. İsmail hoca ile her şey değişti. 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi yıkılmayalım, kenetlenelim ve şampiyonluğa yürüyelim. Bir yenilgide birbirimize girmeyelim. Bugün (dün) Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim."

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Adalet, saygı ve inancımız var
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