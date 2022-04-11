Fenerbahçe-Galatasaray maçında Burak Elmas stadı terk etti! Protokolde neler yaşandı?

Süper Lig'de derbi haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 8 maçında 7. galibiyetini aldı. F.Bahçe'nin gollerini bu sezonun formda isimleri Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti.
Dev karşılaşma öncesinde tüm gözler Kadıköy'e çevrilirken sarı-kırmızılıların yönetim ekibi de alışılmışın aksine deplasmana kalabalık bir grup halinde geldi.
BURAK ELMAS 2. GOLDEN SONRA STADI TERK ETTİ
Aslantepe'deki ilk derbiyi birlikte izleyen başkanlar Ali Koç ve Burak Elmas, bu kez tribünde bir araya gelmedi. İdari yönden ibra edilmeyen başkan Burak Elmas, 2. golden sonra stadı terk etti.
Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bizim için kötü bir gündü" değerlendirmesinde bulundu.
"İKİNCİ GOLDEN ÖNCE FAUL VAR"
30 yaşındaki Norveçli yıldız, "Detayların çok önemli olduğu bir karşılaşma oynandı. İkinci gol öncesinde Taylan Antalyalı'ya yapılan bir faul var. Bahane olamaz ama bu da bir faktör. Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliyoruz. Burada küçük detaylar sonucu belirledi. Taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz. Mağlubiyet nedeniyle onlardan özür diliyoruz" dedi.