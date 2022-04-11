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Giriş Tarihi: 11.4.2022 11:48 Son Güncelleme: 11.4.2022 11:57

Fenerbahçe-Galatasaray maçında Burak Elmas stadı terk etti! Protokolde neler yaşandı?

Fenerbahçe-Galatasaray maçında Burak Elmas stadı terk etti! Protokolde neler yaşandı?

Süper Lig'de Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu ve bu sezon rakibine karşı oynadığı iki maçı da kaybetmiş oldu. Fenerbahçe'nin gollerini Zajc ve Serdar Dursun kaydetti. Galatasaray'da idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas da stada geldi fakat protokolde koltuk krizi yaşandı. İkinci golden sonra neler yaşandı?

Süper Lig'de derbi haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 8 maçında 7. galibiyetini aldı. F.Bahçe'nin gollerini bu sezonun formda isimleri Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti.

Dev karşılaşma öncesinde tüm gözler Kadıköy'e çevrilirken sarı-kırmızılıların yönetim ekibi de alışılmışın aksine deplasmana kalabalık bir grup halinde geldi.

PROTOKOLDE KOLTUK KRİZİ ÇIKTI

Fenerbahçe yönetiminin de tam kadro Ülker Stadyumu'nda yer alması sonrasında küçük çaplı bir protokol krizi çıktı. Kısa süreli bir oturma düzeni sorunu yaşansa da sarı-lacivertli idareciler devreye girdi ve sorun çözüldü.

BURAK ELMAS 2. GOLDEN SONRA STADI TERK ETTİ

Aslantepe'deki ilk derbiyi birlikte izleyen başkanlar Ali Koç ve Burak Elmas, bu kez tribünde bir araya gelmedi. İdari yönden ibra edilmeyen başkan Burak Elmas, 2. golden sonra stadı terk etti.

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bizim için kötü bir gündü" değerlendirmesinde bulundu.

"İKİNCİ GOLDEN ÖNCE FAUL VAR"

30 yaşındaki Norveçli yıldız, "Detayların çok önemli olduğu bir karşılaşma oynandı. İkinci gol öncesinde Taylan Antalyalı'ya yapılan bir faul var. Bahane olamaz ama bu da bir faktör. Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliyoruz. Burada küçük detaylar sonucu belirledi. Taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz. Mağlubiyet nedeniyle onlardan özür diliyoruz" dedi.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçında Burak Elmas stadı terk etti! Protokolde neler yaşandı?
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