Fenerbahçe-Galatasaray maçında Burak Elmas stadı terk etti! Protokolde neler yaşandı?

"İKİNCİ GOLDEN ÖNCE FAUL VAR"

30 yaşındaki Norveçli yıldız, "Detayların çok önemli olduğu bir karşılaşma oynandı. İkinci gol öncesinde Taylan Antalyalı'ya yapılan bir faul var. Bahane olamaz ama bu da bir faktör. Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliyoruz. Burada küçük detaylar sonucu belirledi. Taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz. Mağlubiyet nedeniyle onlardan özür diliyoruz" dedi.