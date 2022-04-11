Göztepe’yi yenen Kayserispor aylar sonra kazandı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, aylar sonra deplasmanda kazandı. Bu sezon deplasmanda 16 maça çıkan sarı kırmızılı ekip, ikinci kez galip geldi. Ligin 3. haftasında İstanbul'da oynadığı Başakşehir maçını 1-0 kazanan Kayserispor sonrasında oynadığı 13 maçı kazanamadı. Kayserispor son oynadığı Göztepe maçını 2-1 kazanarak deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik alırken 9 kez yenildi. Bu maçta Kayserispor 19 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü.

Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:



Altay-Kayserispor 3-0



Başakşehir-Kayserispor 0-1



Hatayspor-Kayserispor 2-1



Giresunspor-Kayserispor 1-1



Alanyaspor-Kayserispor 6-3



Konyaspor-Kayserispor 2-0



Fenerbahçe-Kayserispor 2-2



Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0



Beşiktaş-Kayserispor 4-2



Yeni Malatya-Kayserispor 2-2



Adana Demir-Kayserispor 1-1



Kasımpaşa-Kayserispor 3-1



Galatasaray-Kayserispor 1-1



Trabzonspor-Kayserispor 3-2



Karagümrük-Kayserispor 3-0



Göztepe-Kayserispor 1-2