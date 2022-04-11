‘İkinci golde faul var’

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bizim için kötü bir gündü" değerlendirmesinde bulundu. 30 yaşındaki Norveçli yıldız, "Detayların çok önemli olduğu bir karşılaşma oynandı. İkinci gol öncesindeTaylan Antalyalı'ya yapılanbir faul var. Bahane olamaz ama bu da bir faktör. Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliyoruz. Burada küçük detaylar sonucu belirledi. Taraftarımızısevindiremediğimiz için üzgünüz. Mağlubiyet nedeniyle onlardan özür diliyoruz" dedi.