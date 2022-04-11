‘İkinci golde faul var’

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamadadeğerlendirmesinde bulundu. 30 yaşındaki Norveçli yıldız, "Detayların çok önemli olduğu bir karşılaşma oynandı.Bahane olamaz ama bu da bir faktör. Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliyoruz. Burada küçük detaylar sonucu belirledi.Mağlubiyet nedeniyle onlardan özür diliyoruz" dedi.SAMET YÜKSEL