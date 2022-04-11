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Giriş Tarihi: 11.4.2022

‘İkinci golde faul var’

‘İkinci golde faul var’
Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bizim için kötü bir gündü" değerlendirmesinde bulundu. 30 yaşındaki Norveçli yıldız, "Detayların çok önemli olduğu bir karşılaşma oynandı. İkinci gol öncesinde Taylan Antalyalı'ya yapılan bir faul var. Bahane olamaz ama bu da bir faktör. Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliyoruz. Burada küçük detaylar sonucu belirledi. Taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz. Mağlubiyet nedeniyle onlardan özür diliyoruz" dedi.

SAMET YÜKSEL

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‘İkinci golde faul var’
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