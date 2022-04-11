İrfan Can Kahveci'den derbi sözleri! "Fenerbahçe olmazsa Galatasaray..."

"ÖNEMLİ OLAN TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK"

Taraftarın kendisini alkışlamasına ve destek vermesine değinen İrfan Can, "Taraftarımızın benden beklentileri çok yüksek. Ben de onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Her gün daha çok çalışıyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bugün alkışladılar yarın ıslıklarlar önemli değil. Ben onların yüzünü güldürmek istiyorum" diye konuştu.