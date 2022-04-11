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Giriş Tarihi: 11.4.2022 09:22 Son Güncelleme: 11.4.2022 09:37

İrfan Can Kahveci'den derbi sözleri! "Fenerbahçe olmazsa Galatasaray..."

İHA
İrfan Can Kahveci’den derbi sözleri! Fenerbahçe olmazsa Galatasaray...

Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Tempolu oynanan derbide kazanan 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin gollerini Zajc ve Serdar Dursun kaydetti. İrfan Can Kahveci maçın ardından derbi ile ilgili çok çarpıcı sözler söyledi.

Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe oldu. Kadıköy'deki golleri Zajc ve Serdar Dursun kaydetti. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun attığı gol de elle oynama sebebiyle geçersiz sayıldı. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci de derbi ile ilgili çok çarpıcı sözler söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'de müsabakanın ardından İrfan Can Kahveci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiklerini ifade eden Kahveci, "Her şeyi yaptık, hak eden taraf bizdik ve sonucunda galip geldik. Çok mutluyuz. Fenerbahçe'de oynayan her oyuncunun Galatasaray maçına ayrı bir motivasyonu olur. Bu maçlar derbi olduğu için çok önemli.

"F.BAHÇE OLMAZSA G.SARAY, G.SARAY OLMAZSA F.BAHÇE OLMAZ"

Fenerbahçe olmazsa Galatasaray, Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz. Biz keyif almaya çalışıyoruz. İkinci olduk şu an. Ligin kalan maçlarında hepsinden galibiyet bekliyoruz önümüzdeki maçlara bakacağız. İsmail hoca Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri ve etkisi oluyor. İkili ilişkileri iyi. Kulüpte maç videoları izleyip bize taktik antrenman yaptırıyor onun da payı var" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK"

Taraftarın kendisini alkışlamasına ve destek vermesine değinen İrfan Can, "Taraftarımızın benden beklentileri çok yüksek. Ben de onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Her gün daha çok çalışıyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bugün alkışladılar yarın ıslıklarlar önemli değil. Ben onların yüzünü güldürmek istiyorum" diye konuştu.

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İrfan Can Kahveci'den derbi sözleri! "Fenerbahçe olmazsa Galatasaray..."
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