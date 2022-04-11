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Giriş Tarihi: 11.4.2022 08:59

Kocaelispor taraftarları tesisi bastı, takım ve yönetimi protesto etti

Kocaelispor taraftarları tesisi bastı, takım ve yönetimi protesto etti

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Bursaspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Kocaelispor'da, taraftarlar takımlarını protesto etti. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir grup Kocaelispor taraftarı, takımın Bursaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından tesislerin önüne gelerek takım aleyhinde sloganlar attı. Polis, tesis içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık 300 kişilik Kocaelispor taraftar grubu, takımın Bursaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Brunga Tesisleri önünde toplandı. Takım otobüsünün gelişini bekleyen taraftarlar, otobüsün geldiği sırada takım aleyhine sloganlar atarak yönetimi istifaya davet etti. Yaklaşık bir saat boyunca tesis önünde bekleyen taraftarlar futbolculara ve yönetime sloganlar atarak tepki gösterdi. Polis, çevik kuvvet eşliğinde tesis içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

'YAZIK GÜNAH BU TARAFTARA'

Tesis önünde toplanan taraftarlardan Hodri Meydan Taraftar Grubu Başkanı Hakuk Bozo "Gerçekten biz de çok üzülüyoruz. Taraftarlar zorluklarla, mücadelelerle maçlara gidiyor ama takıma verdiği emeğin karşılığını alamıyor ama futbolcu kardeşlerimize bakıyoruz her şeyleri var. Arabaları son model, ceplerinde para. Bu şartlarda bunları göz önüne getirmelerini bekliyoruz. Aldığınız paraların, formanın hakkını verin. İnsanlar gecenin bu saatinde buraya gelerek tepki veriyor. Yazık günahtır bu taraftara" dedi.

Taraftarların tesisin önünden ayrılmasının ardından polis ekiplerinin tesis çevresinde nöbeti devam etti.

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Kocaelispor taraftarları tesisi bastı, takım ve yönetimi protesto etti
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