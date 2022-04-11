Protokolde koltuk krizi

G.Saray yönetimi, Kadıköy’e kalabalık bir grup halinde gelince oturma düzeninde sıkıntı yaşandı
Dev karşılaşma öncesinde tüm gözler Kadıköy'e çevrilirken sarı-kırmızılıların yönetim ekibi de alışılmışın aksine deplasmana kalabalık bir grup halinde geldi. Fenerbahçeyönetiminin de tam kadroÜlker Stadyumu'nda yeralması sonrasında küçükçaplı bir protokol kriziçıktı. Kısa süreli bir oturma düzeni sorunu yaşansa da sarı-lacivertli idareciler devreye girdi ve sorun çözüldü.
TERK ETTİ
Aslantepe'deki ilk derbiyi birlikte izleyen başkanlar Ali Koç ve Burak Elmas, bu kez tribünde bir araya gelmedi. Elmas, 2. golden sonra stadı terk etti.
MEHMET HELVACIEŞ ACISIYLA SARSILDI
GALATASARAY'IN eski yöneticilerinden Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın eşi Prof. Dr. Serap Helvacı, 63 yaşında hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi'nin eski dekanlarından, aynı zamanda Galatasaray divan kurulu üyesi olan Serap Helvacı, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından ebedi yolculuğuna uğurlanacak.