Protokolde koltuk krizi

Dev karşılaşma öncesinde tüm gözler Kadıköy'e çevrilirken sarı-kırmızılıların yönetim ekibi de alışılmışın aksine deplasmana kalabalık bir grup halinde geldi.Kısa süreli bir oturma düzeni sorunu yaşansa da sarı-lacivertli idareciler devreye girdi ve sorun çözüldü.Aslantepe'deki ilk derbiyi birlikte izleyen başkanlar Ali Koç ve Burak Elmas, bu kez tribünde bir araya gelmedi. Elmas, 2. golden sonra stadı terk etti.GALATASARAY'IN eski yöneticilerinden Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın eşi Prof. Dr. Serap Helvacı, 63 yaşında hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi'nin eski dekanlarından, aynı zamanda Galatasaray divan kurulu üyesi olan Serap Helvacı, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından ebedi yolculuğuna uğurlanacak.