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Giriş Tarihi: 11.4.2022

Protokolde koltuk krizi

Protokolde koltuk krizi

G.Saray yönetimi, Kadıköy’e kalabalık bir grup halinde gelince oturma düzeninde sıkıntı yaşandı

Dev karşılaşma öncesinde tüm gözler Kadıköy'e çevrilirken sarı-kırmızılıların yönetim ekibi de alışılmışın aksine deplasmana kalabalık bir grup halinde geldi. Fenerbahçe yönetiminin de tam kadro Ülker Stadyumu'nda yer alması sonrasında küçük çaplı bir protokol krizi çıktı. Kısa süreli bir oturma düzeni sorunu yaşansa da sarı-lacivertli idareciler devreye girdi ve sorun çözüldü.

TERK ETTİ
Aslantepe'deki ilk derbiyi birlikte izleyen başkanlar Ali Koç ve Burak Elmas, bu kez tribünde bir araya gelmedi. Elmas, 2. golden sonra stadı terk etti.

MEHMET HELVACI EŞ ACISIYLA SARSILDI
GALATASARAY'IN eski yöneticilerinden Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın eşi Prof. Dr. Serap Helvacı, 63 yaşında hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi'nin eski dekanlarından, aynı zamanda Galatasaray divan kurulu üyesi olan Serap Helvacı, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından ebedi yolculuğuna uğurlanacak.

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Protokolde koltuk krizi
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