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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Antalya 5. viteste

Antalya 5. viteste

Nuri Şahin’in ekibi, Hatayspor’u da yıktı. Haji Wright, Naldo ve Luiz Adriano’nun golleriyle gülen Antalyaspor, üst üste 5. maçını kazandı

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında ligin en formda ekiplerinden Fraport-TAV Antalyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeleye fırtına gibi başlayan Akrepler, 16'da Haji Wrignt ile öne geçti. 29'da Antalya, Naldo'nun kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkarırken 35'te Haji Wright bir kez daha ağları sarstı. Bu golden 3 dakika sonra Diouf, Hatay'ı umutlandırdı: 3-1. 55'te Doğukan'ın sert ortasında topa gelişine vuran Luiz Adriano skoru belirledi: 4-1. 67'de rakibine ayağının tabanıyla müdahale eden Hatay'dan Ruben Ribeiro direkt kırmızı kartla atıldı. Bu sonuçla Nuri Şahin'in ekibi üst üste 5. maçını kazanırken, yenilmezlik serisini de 10'a yükseltti. Hatayspor ise 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

ŞAHİN'LE UÇUŞTA!
ANTALYASPOR'DA futbolculuktan teknik direktörlüğe terfi eden Nuri Şahin, futbolseverlerin takdirini toplamaya devam ediyor. Lider Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisini bitiren Şahin, ardından çalkantılı bir dönem geçirse de takımını şaha kaldırdı. Ligin son 10 haftasında 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı.

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