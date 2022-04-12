Antalya 5. viteste

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında ligin en formda ekiplerinden Fraport-TAV Antalyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeleye fırtına gibi başlayan29'da Antalya,kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkarırken 35'tebir kez daha ağları sarstı. Bu golden 3 dakika sonra Diouf, Hatay'ı umutlandırdı: 3-1. 55'te Doğukan'ın sert ortasında topa gelişine vuranskoru belirledi: 4-1. 67'de rakibineBu sonuçla Nuri Şahin'in ekibi üst üste 5. maçını kazanırken, yenilmezlik serisini de 10'a yükseltti.ANTALYASPOR'DA futbolculuktan teknik direktörlüğe terfi eden Nuri Şahin, futbolseverlerin takdirini toplamaya devam ediyor. Lider Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisini bitiren Şahin, ardından çalkantılı bir dönem geçirse de takımını şaha kaldırdı. Ligin son 10 haftasında 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı.