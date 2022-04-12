Antalya 5. viteste

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında ligin en formda ekiplerinden Fraport-TAV Antalyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeleye fırtına gibi başlayan Akrepler, 16'da HajiWrignt ile öne geçti. 29'da Antalya, Naldo'nun kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkarırken 35'te Haji Wright bir kez daha ağları sarstı. Bu golden 3 dakika sonra Diouf, Hatay'ı umutlandırdı: 3-1. 55'te Doğukan'ın sert ortasında topa gelişine vuran Luiz Adriano skoru belirledi: 4-1. 67'de rakibine ayağınıntabanıyla müdahaleeden Hatay'dan RubenRibeiro direkt kırmızı kartlaatıldı. Bu sonuçla Nuri Şahin'in ekibi üst üste 5. maçını kazanırken, yenilmezlik serisini de 10'a yükseltti. Hatayspor ise 5 maçsonra mağlubiyet yaşadı.
ŞAHİN'LE UÇUŞTA!
ANTALYASPOR'DA futbolculuktan teknik direktörlüğe terfi eden Nuri Şahin, futbolseverlerin takdirini toplamaya devam ediyor. Lider Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisini bitiren Şahin, ardından çalkantılı bir dönem geçirse de takımını şaha kaldırdı. Ligin son 10 haftasında 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı.