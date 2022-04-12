Atiba’nın Beşiktaş kariyeri sona mı eriyor?

NTV Spor'a konuşan Atiba, "Henüz gelecek sezon için kesin kararımı vermiş değilim. Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha detaylı düşünceğim. Tabii bu kararı sadece ben veremem. Kulüp başkanımız ile henüz bu konuyla ilgili konuşmadım. Kendimi fiziki açıdan iyi hissediyorum. Futbol oynayacak enerjim hâlâ var. Ne olacağını zaman gösterecek." açıklamasını yaptı.