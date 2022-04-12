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Giriş Tarihi: 12.4.2022 13:07

Atiba'nın Beşiktaş kariyeri sona mı eriyor?

Atiba’nın Beşiktaş kariyeri sona mı eriyor?

Beşiktaş'ın yaşlanmayan yıldızı Atiba Hutchinson futbol kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Atiba, Beşiktaş’ta 1 sezon daha kalıp kalmayacağının kararını vermeye çalışıyor.

Kanada milli takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyecek olan Beşiktaş'ın 39 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı konusunda konuştu.

NTV Spor'a konuşan Atiba, "Henüz gelecek sezon için kesin kararımı vermiş değilim. Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha detaylı düşünceğim. Tabii bu kararı sadece ben veremem. Kulüp başkanımız ile henüz bu konuyla ilgili konuşmadım. Kendimi fiziki açıdan iyi hissediyorum. Futbol oynayacak enerjim hâlâ var. Ne olacağını zaman gösterecek." açıklamasını yaptı.

9 sezondur Beşiktaş forması giyen Atiba, siyah beyazlı takım ile 322 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 gol atan Kanadalı oyuncu, 38 asist yaptı.

Atiba, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Atiba'nın Beşiktaş kariyeri sona mı eriyor?
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