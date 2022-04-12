Aynı hatayı 3. kez yapmayın

Kocaman ve Belözoğlu sonrası yaşanan pişmanlığın İsmail Kartal'da da yaşanmasını istemeyen taraftarlar Başkan Koç'a böyle mesaj gönderdiitor Pereira'nın ayrılığı sonrası elini taşın altına koyan İsmail Kartal, gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği tartışmaları altında görevini yapıyor…60 yaşındaki çalıştırıcı, ortaya koyduğu performansla taraftardan güven oyunu aldı. 12 lig maçında 27 puan toplayan (8G-3B-1M) Kartal için taraftarlar,yorumları yapmaya başladı.Galatasaray'ın en büyük silahı Kerem'i savunarak değil onun bölgesinden hücum ederek etkisiz hale getirdienerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip yükseliş serisini 8 maça çıkarırkenTeknik heyet, hafta boyu Kerem Aktürkoğlu'nun medyada konuşulmasından çok memnundu. Kerem'in rakibin en önemli silahı olduğunu bilen Kartal ve ekibi, onu savunmayla durdurmak yerine, onun bölgesinden hücumu organize ederek Galatasaray savunmasını yıktı. İsmail Kartal, hafta boyunca yaptığı taktik çalışmalarda Kerem ile Van Aanholt'un kanadından yapılacak hücumlar üzerinden takımı çalıştırdı.F.BAHÇE'NIN, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbide Marcao'nun müdahalesiyle Mert Hakan Yandaş'ın yerde yuvarlanması, İngiliz basınında manşetlere taşındı. The Sun'da bu taklaların görüntüsü yayımlanırken, futbolseverlerin verdiği tepkiler de paylaşıldı. İşte yapılan bazı yorumlar:, "Bu tiyatrolar insanı spordan uzaklaştırıyor",