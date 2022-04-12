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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Aynı hatayı 3. kez yapmayın

Aynı hatayı 3. kez yapmayın

Kocaman ve Belözoğlu sonrası yaşanan pişmanlığın İsmail Kartal’da da yaşanmasını istemeyen taraftarlar Başkan Koç’a böyle mesaj gönderdi

Kocaman ve Belözoğlu sonrası yaşanan pişmanlığın İsmail Kartal'da da yaşanmasını istemeyen taraftarlar Başkan Koç'a böyle mesaj gönderdi
Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası elini taşın altına koyan İsmail Kartal, gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği tartışmaları altında görevini yapıyor… Her fırsatta, kim gelirse gelsin 'yardımcı hoca' olmayacağını belirten 60 yaşındaki çalıştırıcı, ortaya koyduğu performansla taraftardan güven oyunu aldı. 12 lig maçında 27 puan toplayan (8G-3B-1M) Kartal için taraftarlar, "Umarım Ali Koç dersini almıştır. Aykut Kocaman'la devam etmeyip 2018-2019'u, Emre Belözoğlu ile devam etmeyip 2021-2022'yi yaktığı gibi, İsmail Kartal ile devam etmeyip 2022-2023 sezonunu yakmaz. Kartal, kalmayı sonuna kadar hak ediyor", "Löw gelince de Emre Belözoğlu olayındaki gibi keşke İsmail Kartal'la devam etseymişiz demeyiz umarım" yorumları yapmaya başladı.

G.SARAY'I KENDİ SİLAHIYLA VURDU
İsmail Kartal ve ekibi, Galatasaray'ın en büyük silahı Kerem'i savunarak değil onun bölgesinden hücum ederek etkisiz hale getirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip yükseliş serisini 8 maça çıkarırken İsmail Kartal ve ekibi, analizleriyle derbinin skorunu belirledi. Teknik heyet, hafta boyu Kerem Aktürkoğlu'nun medyada konuşulmasından çok memnundu. Kerem'in rakibin en önemli silahı olduğunu bilen Kartal ve ekibi, onu savunmayla durdurmak yerine, onun bölgesinden hücumu organize ederek Galatasaray savunmasını yıktı. İsmail Kartal, hafta boyunca yaptığı taktik çalışmalarda Kerem ile Van Aanholt'un kanadından yapılacak hücumlar üzerinden takımı çalıştırdı. Goller bu bölgeden atıldı.

MERT HAKAN ADA'YI SALLADI
F.BAHÇE'NIN, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbide Marcao'nun müdahalesiyle Mert Hakan Yandaş'ın yerde yuvarlanması, İngiliz basınında manşetlere taşındı. The Sun'da bu taklaların görüntüsü yayımlanırken, futbolseverlerin verdiği tepkiler de paylaşıldı. İşte yapılan bazı yorumlar: "Kreşte, bir çocuğun başka bir çocuğu dürtmesi ve sempati kazanmak için bakıcının önünde ağlaması gibi", "Bu tiyatrolar insanı spordan uzaklaştırıyor", "Çok utanç verici. Futbol izlemememin en büyük nedeni."

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