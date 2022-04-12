Aynı hatayı 3. kez yapmayın

Kocaman ve Belözoğlu sonrası yaşanan pişmanlığın İsmail Kartal’da da yaşanmasını istemeyen taraftarlar Başkan Koç’a böyle mesaj gönderdi
Kocaman ve Belözoğlu sonrası yaşanan pişmanlığın İsmail Kartal'da da yaşanmasını istemeyen taraftarlar Başkan Koç'a böyle mesaj gönderdi Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası elini taşın altına koyan İsmail Kartal, gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği tartışmaları altında görevini yapıyor… Her fırsatta, kim gelirsegelsin 'yardımcı hoca' olmayacağınıbelirten 60 yaşındaki çalıştırıcı, ortaya koyduğu performansla taraftardan güven oyunu aldı. 12 lig maçında 27 puan toplayan (8G-3B-1M) Kartal için taraftarlar, "Umarım Ali Koç dersini almıştır.Aykut Kocaman'la devam etmeyip2018-2019'u, Emre Belözoğluile devam etmeyip 2021-2022'yiyaktığı gibi, İsmail Kartal iledevam etmeyip 2022-2023 sezonunuyakmaz. Kartal, kalmayısonuna kadar hak ediyor", "Löwgelince de Emre Belözoğlu olayındakigibi keşke İsmail Kartal'ladevam etseymişiz demeyiz umarım" yorumları yapmaya başladı.
G.SARAY'I KENDİ SİLAHIYLA VURDU İsmail Kartal ve ekibi, Galatasaray'ın en büyük silahı Kerem'i savunarak değil onun bölgesinden hücum ederek etkisiz hale getirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip yükseliş serisini 8 maça çıkarırken İsmail Kartalve ekibi, analizleriyle derbinin skorunubelirledi. Teknik heyet, hafta boyu Kerem Aktürkoğlu'nun medyada konuşulmasından çok memnundu. Kerem'in rakibin en önemli silahı olduğunu bilen Kartal ve ekibi, onu savunmayla durdurmak yerine, onun bölgesinden hücumu organize ederek Galatasaray savunmasını yıktı. İsmail Kartal, hafta boyunca yaptığı taktik çalışmalarda Kerem ile Van Aanholt'un kanadından yapılacak hücumlar üzerinden takımı çalıştırdı. Goller bu bölgeden atıldı.
MERT HAKAN ADA'YI SALLADI
F.BAHÇE'NIN, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbide Marcao'nun müdahalesiyle Mert Hakan Yandaş'ın yerde yuvarlanması, İngiliz basınında manşetlere taşındı. The Sun'da bu taklaların görüntüsü yayımlanırken, futbolseverlerin verdiği tepkiler de paylaşıldı. İşte yapılan bazı yorumlar: "Kreşte, bir çocuğunbaşka bir çocuğu dürtmesive sempati kazanmak içinbakıcının önünde ağlamasıgibi", "Bu tiyatrolar insanı spordan uzaklaştırıyor", "Çok utanç verici.Futbol izlemememin enbüyük nedeni."